靜脈曲張怎麼消除？賴睿昕中醫師提供促進血液循環妙方

近日一名30歲櫃姐來就診，因工作長期久站，導致小腿出現像小青蛇般的靜脈曲張，讓她只好都穿較深色絲襪遮掩，腿部凸起的紋路不僅嚴重影響外觀，且動不動就腳痠、腳腫。經由診治後，處方中藥及每周針灸治療，腿部痠痛腫脹感消除許多，3個月後靜脈曲張也較不凸起及明顯。

「血液循環不暢」是靜脈曲張發生主因 翰鳴堂中醫診所院長賴睿昕中醫師表示，正常情況下，下肢靜脈血要克服地心引力不斷地向心回流，而靜脈壁上的靜脈瓣膜可以阻止靜脈血向下倒流，維持人體的正常功能。可是，當靜脈瓣膜出現問題或者因為人體長期站立、負重等原因，使得雙腿下肢靜脈血向心回流不暢，瘀積在下肢靜脈血管時，在重力壓迫的情況下，靜脈就會曲張，使小腿上爆青筋，形成一條條的「小青蛇」。除了爆青筋外，靜脈曲張還會令小腿顏色變深、抽筋疼痛及容易足部水腫，隨著病程的進展，有的病人還會形成嚴重的靜脈血栓。當血栓隨血液循環流至肺部時，則可能會引發致死性的肺栓塞。所以，千萬不要對小腿上的「小青蛇」視而不見！

中醫將靜脈曲張主要分兩大證型：「氣虛下陷型」、「氣滯痰濕型」 賴睿昕中醫師說明，以中醫而言，靜脈曲張屬於「筋瘤」範圍，針對工作勞累、久坐久站的高危險群，大多屬於「氣虛下陷型」，患者會在下午或勞動後明顯出現腫脹，且容易出汗等症狀，這時就可透過「補中益氣湯」加槐花、牡丹皮治療；而愛吃甜的、冰的、油膩的人，血液容易黏稠，也就是中醫講的痰濕體質，不僅運動少又偏胖，屬於「氣滯痰濕型」，可透過「血府逐瘀湯」加山楂調整治療。