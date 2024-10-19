靜脈曲張是警號！可能造成嚴重深層靜脈栓塞

深層靜脈栓塞(DVT, Deep Vein Thrombosis)是一種血液循環不良造成的疾病；發生深層靜脈栓塞的原因很多，常出現在膝、髖關節手術的病人、肥胖三高、重大手術、懷孕生產或使用避孕藥、久坐久站或臥床不動、吸煙、抗磷脂質症候群、有遺傳性靜脈血栓家族史的人身上。

靜脈曲張表示血液循環差 更易發生深層靜脈栓塞 大林慈濟醫院心臟血管照護團隊鄭吉夫醫生表示，其實最常見到的靜脈栓塞是我們常聽到的「靜脈曲張」，最常出現在需要久坐、久站的職業中，像是百貨公司銷售員、電腦工程師、老師這類的族群。靜脈曲張雖然大多不是很嚴重的疾病，屬於淺層的靜脈栓塞，但有靜脈曲張的人往往表示血液的循環不好，長期下來容易造成血栓的形成，有較高的風險會發生嚴重的深層靜脈栓塞。

深層靜脈栓塞出現嚴重症狀時 血管狀況已惡化 在發生深層靜脈栓塞後，血管會產生變化；鄭吉夫醫生表示，原本的靜脈大血管堵塞後，身體會把血流引導到其他側支血管上，讓側支的血管代替大血管，患者一時的不舒服也會得到緩解，但這類患者通常幾年後側支循環也會開始出現堵塞，這時血液沒有其他路可以走的時候，就會出現更為嚴重的症狀。鄭吉夫醫生補充，通常開始出現下肢發紫、嚴重腫脹症狀的患者，都是已經連側支循環都發生深層靜脈栓塞的嚴重案例，由於原本的大血管已經堵塞多時，非常難以處理。

注意下肢腫脹、熱、痛 有疑慮可安排超聲波檢測 一般來說，發生深層靜脈栓塞的人會有單側或雙側的下肢腫脹，伴隨著下肢紅腫、熱、痛的問題，但因為這樣的症狀非常容易跟感染發炎混淆，很容易被忽略而認為是其他種類的疾病；鄭吉夫醫生舉例，臨床上很多患者是因為覺得腳在痛而就診骨科，後來才發現是血管的問題。

久坐久站者 醫籲應多鍛煉腿部肌群 鄭吉夫醫生提醒，若有久坐久臥、經歷重大手術、肥胖或懷孕的人，突然出現腳痛、腳腫的情形，應該要有警覺心。可以先求助家庭醫生，讓醫生協助用超聲波檢驗腿部的血管狀況，馬上就可以判斷靜脈血管是否正常。平時也可以多鍛煉腿部的肌肉，增加腿部血液回流的力量，避免靜脈血液堆積在下肢發生靜脈曲張、深層靜脈栓塞的風險。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】