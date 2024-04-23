靜脈曲張腫又痛行唔到　封靜脈血管改善症狀

60歲黃姓老翁原本滿心規劃退休後要開車環島四處Long Stay，沒想到卻因下肢嚴重靜脈曲張，不僅無法久站，甚至整天腫痛痠麻，連出門都困難重重，為此他決定就醫根治，經檢查後，醫生採用微創消融手術將靜脈血管「徹底封路」，一個月後大幅改善蚯蚓爬滿腿症狀，更讓他滿懷信心強調「要開車凸歸台灣」。

大隱靜脈擴張逆流嚴重 猝死風險激增 亞洲大學附屬醫院心臟外科主治醫生黃俊晟表示，經檢查患者後，發現大隱靜脈擴張逆流頗為嚴重，以致影響後端的分支靜脈，出現下肢腫脹沉重、灼熱痠麻及疼痛感覺，加上腫脹靜脈十分突兀，有如蚯蚓爬滿腿，皮膚也變成紅色或棕紅色，若不盡早治療，嚴重者恐因小傷口導致潰爛難以癒合，甚至併發肺栓塞或深層靜脈栓塞，升高猝死風險。

微創熱消融手術 治療傷口小、風險低 由於患者表達希望能以傷口小、避免全身麻醉方案為優先，因此醫療團隊採用微創熱消融手術治療。手術過程是將極細的導管插入患病靜脈，同時注入保護液避免組織燙傷，之後再將導管逐漸加熱達到100度以上，藉由高溫破壞靜脈血管，達到「封路」的效果，這些被封閉的患病靜脈會逐漸消隱，不僅風險低、時間短、復原快，病人也無須擔心手術治療後的下肢靜脈循環，因爲肢體的靜脈非常豐富，原本流經該靜脈的血液會找到另一條返回心臟的途徑。