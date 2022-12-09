非藥物治療 緩減痛症

慢性肌骼痛症十分普遍，根據世衛今年8月發表的報告，全球多達17億人受痛症困擾，即每5人便有一人，影響他們的生活、心理及社交。中大醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院推行「賽馬會痛『正』能量計劃」，助患者以非藥物方式管理痛症，並透過其他NGO及數碼資源，讓更多人受惠，及時預防。 中大醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院院長黃仰山教授表示，過往痛症患者一般因應痛症位置而向相關專科或到急症室求診，未能即時解決便要入院處理，長時間沒郁動又致肌力衰退，須完成物理治療才可出院，令醫療負擔大增。若基層醫療做得好，患者可從信任的醫生學到痛症管理，留在社區並讓社區更健康，才是最好方法。

痛症影響情緒 中大賽馬會長者痛症緩解計劃的最新調查發現，九成長者有慢性痛症，最常見於膝部和腰背，疼痛程度平均為中度(10分滿分有4.3分)，逾半數人出現焦慮和抑鬱情緒，78%人感到孤單。賽馬會痛「正」能量計劃總監、中大醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療院副教授(家庭醫學)薛詠珊醫生指，「痛症的成因，年齡只是其中一個風險因素，有不少個案是小時候因意外受傷而沒有好好復康，長遠令腰、膝疼痛。又例如不少人疫情期間跑步，但沒有接受正式訓練，結果腳痛求診，軟組織可能已出現問題。若沒有正視的話，情況長遠不斷惡化，10年後可令膝關節不穩，繼而退化引發痛症。」 痛症管理推廣至社區 賽馬會痛「正」能量計劃透過非藥物的模式管理痛症，包括痛症導向運動訓練(力量訓練、太極、瑜伽等)、心理治療(認知行為治療、靜觀訓練等)，助患者改善生理及生理狀態，而一班痛症病友一同參加班組，也有助其社交、分享經驗，薛詠珊認為，如每個方面都有些少幫助，整體已可改善不少，「為使更多人受惠，我們將與NGO合作，包括基督教家庭服務中心、香港耆康老人福利會及香港聖公會麥理浩夫人中心，培訓其導師以服務會員；也有『社區慢性肌骼痛症大使』義工訓練課程，讓痛症管理知識進一步滲入社區。」

