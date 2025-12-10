熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 網上熱話 聖誕2025 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
健康
2025-12-10 12:05:00

面油原因｜30歲開始老人味上身 皮膚出油發臭3招解決方法

分享：
老人味不是老人獨有，成年人只要年過30，就有可能出現這種代謝臭味。(互聯網圖片)

老人味不是老人獨有，成年人只要年過30，就有可能出現這種代謝臭味。(互聯網圖片)

上討論區見到有女生發帖求救，指男朋友皮脂分泌旺盛，容易油光滿面，有次搣佢塊面除了觸感油油腍腍外，指間還殘留油臭味；此外男朋友就算用不同種類洗髮劑，頭皮頭髮仍有一陣「麥當勞炸薯條」的油膱味，苦惱解決方法。

這種臭味有別於體臭，而是俗稱「老人除」或「老人味」的加齡臭。

老人味原因 不是老人獨有

之所以叫「老人味」，是因為隨著新陳代謝減慢，皮脂氧化所產生出的油臭味，而一般會在中年人或老友記出現。然而老人味並非年齡才會出現，就算是女性，只要年過30歲之後也有可能出現。只要皮脂分泌旺盛的地方，殘留皮膚表面的代謝產物脂肪酸和過氧化脂質，因為氧化反應而轉變成「壬烯醛」，令出油部位散發出像髮蠟、油膱、舊書的老臭味；如果有吸煙或酗酒習慣，老人味會更加濃烈。

adblk5
羅漢果功效｜護膚、降血壓、化痰（am730製圖） 羅漢果功效｜護膚、降血壓、化痰（am730製圖） 羅漢果功效｜護膚、降血壓、化痰（am730製圖） 羅漢果功效｜護膚、降血壓、化痰（am730製圖）

踢走老人味方法3招

老人味源自皮脂氧化反應，只要對症下藥，由減低皮脂分泌、抑制氧化和辟味三管齊下，便可有效減低老人味的困擾：

減低皮脂分泌

流汗時記得抹乾汗水，另外從飲食習慣入手，少食肉類、油膩、煎炸和重口味食物；少沾酒類，因為酒精能損肝功能，導致增加皮脂分泌。

抑制氧化

最直接是平日多攝取具抗氧化作用的營養素，如紅蘿蔔番茄綠茶等含有維他命A、C、E及多酚類。

辟味

原來葉綠素有抑制包括口臭、體臭及老人味的作用。

至於洗頭後仍有臭味的問題，日本有研究發現壓力會促進頭皮分泌產生臭味的脂肪酸，因此應試從日常生活減壓開始。另外洗頭時不妨用洗髮油為頭皮按摩，放鬆頭皮，也能減低這種代謝臭味的產生。

護髮｜脫髮白髮顯老態？！盤點5個養髮穴位+按摩手法

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

 
 
 
 
 
 