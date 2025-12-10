面油原因｜30歲開始老人味上身 皮膚出油發臭3招解決方法

老人味不是老人獨有，成年人只要年過30，就有可能出現這種代謝臭味。(互聯網圖片)

上討論區見到有女生發帖求救，指男朋友皮脂分泌旺盛，容易油光滿面，有次搣佢塊面除了觸感油油腍腍外，指間還殘留油臭味；此外男朋友就算用不同種類洗髮劑，頭皮頭髮仍有一陣「麥當勞炸薯條」的油膱味，苦惱解決方法。

這種臭味有別於體臭，而是俗稱「老人除」或「老人味」的加齡臭。