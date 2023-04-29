面油多到夠煎蛋？藍雷射助清爽成個夏天

天氣愈來愈熱，這也讓容易長痘的研究生曉娟十分緊張，不只油光滿面，滿臉的痘痘粉刺讓她常常被指導教授關心，同學們也常常嘲笑她像月球表面一樣的痘疤，讓她十分沮喪、羞於見人。即使最近口罩解禁，她也不想在眾人面前拿下口罩，不想被人嘲笑。 口服異維 A 酸當心副作用，體質不適合該怎麼辦？ 她遍尋名醫，但在服用傳統的抗生素停藥之後，臉上的痘痘春風吹又生，惱人的粉刺對藥物治療效果也相當有限，雖然曾經吃過異維A酸，但嘴唇乾裂和眼睛乾澀的副作用讓她痛苦不堪，而接下來因為準備要結婚懷孕，也沒辦法再服用異維A酸，真的是傷腦筋。

真心皮膚科診所院長周宛儀醫師