面油多到夠煎蛋？藍雷射助清爽成個夏天

天氣愈來愈熱，這也讓容易長痘的研究生曉娟十分緊張，不只油光滿面，滿臉的痘痘粉刺讓她常常被指導教授關心，同學們也常常嘲笑她像月球表面一樣的痘疤，讓她十分沮喪、羞於見人。即使最近口罩解禁，她也不想在眾人面前拿下口罩，不想被人嘲笑。
口服異維A酸當心副作用，體質不適合該怎麼辦？
她遍尋名醫，但在服用傳統的抗生素停藥之後，臉上的痘痘春風吹又生，惱人的粉刺對藥物治療效果也相當有限，雖然曾經吃過異維A酸，但嘴唇乾裂和眼睛乾澀的副作用讓她痛苦不堪，而接下來因為準備要結婚懷孕，也沒辦法再服用異維A酸，真的是傷腦筋。
藍雷射綜合治療，修護膚況好選擇
曉娟來到真心皮膚科門診，讓院長周宛儀醫師診視後，發現除了油脂分泌相當旺盛之外，也有不少的痘痘粉刺和粗大的毛孔，在討論各種治療的選項後，曉娟決定要嘗試全新具有控油、抗痘與殺菌三效合一的藍雷射，在綜合治療後，曉娟的臉蛋終於恢復原有的光彩，也讓她能重拾自信，準備當一個美麗的新嫁娘。
周宛儀醫師提到，有許多不能或不想吃口服異維A酸的朋友們，如備孕、年紀太小、怕乾、吃了很久的異維A酸停藥後再度出油長痘，或是常常忘記吃藥的人，之前其實都沒有太好的替代治療方式，藍雷射的出現是這些朋友們的一大福音。
控油抗痘高效率，療程舒適免上麻藥
藍雷射是結合二極體1,450nm及450nm藍光的全新雷射技術，1,450nm波長可以深入並專一性地破壞皮脂腺，使皮脂腺萎縮而達到控油與抗痘的效果，450nm的高效藍光雷射可以殺菌(如痤瘡桿菌)，雙波加在一起可以使效果加乘。藍雷射具有獨特的冷媒系統，施打前不須塗麻藥，施打時僅有一些溫熱的感覺，治療舒適度相當高。
除了對控油抗痘有效之外、藍雷射對於毛孔、穩定期的玫瑰斑混合痘痘粉刺者、或是皮脂腺增生其實都有相當不錯的效果。
痘疤難處理，盡早就診治療
周宛儀醫師也提醒民眾，青春痘一旦留下痘疤，往往需要花十倍以上的時間與金錢去處理，建議民眾有痘痘粉刺的問題盡快到皮膚科就診，以免留下痘疤後悔莫及。
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