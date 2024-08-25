面臨認知障礙症威脅！腦部疾病引起的「血管性認知障礙症」該如何預防與治療？

隨著老年人口快速增加，銀髮族常見的健康問題如骨質疏鬆、肌少症及三高疾病，成為社會關注的重點。然而，隨著認知障礙症的盛行率逐年攀升，受到愈來愈多人重視。認知障礙症的主要成因之一為阿茲海默症，患者最明顯的症狀是記憶力衰退，可能導致病患的生活品質下降，甚至增加死亡的風險。另一種類型則是血管性認知障礙症，這類疾病的發生與腦部血液循環不良有密切關聯。

陽明交大附醫神經外科謝炳賢醫生指出，血管性認知障礙症主要是由特定腦部疾病所引起，例如腦中風或慢性腦血管病變，這些病症會造成腦部血液循環不良，導致腦細胞死亡，進而引發智力功能的退化。血管性認知障礙症的症狀因腦部受損位置及程度不同而異，常見症狀包括動作遲緩、步態不穩、情緒失控等，且患者在夜間容易出現混亂現象。此外，血管性認知障礙症的病情發展往往呈現階梯式惡化，有時病情可能暫時穩定，甚至稍有改善，但一旦再次中風，病情就會迅速惡化。

血管性認知障礙症主要是由特定腦部疾病所引起，例如腦中風或慢性腦血管病變，這些病症會造成腦部血液循環不良，導致腦細胞死亡，進而引發智力功能的退化。

高血壓是高風險因素 避免三高、減少煙酒能降低認知障礙症風險

在預防方面，謝醫生說道，由於血管性認知障礙症與腦部疾病高度相關，尤其高血壓更是高風險因子，容易造成血管硬化而發生中風，增加血管性認知障礙症的可能。因此預防策略應包括控制體重、避免三高、戒煙限酒等。同時，養成規律運動和均衡飲食的習慣，也能大幅降低認知障礙症的風險。

至於治療血管性認知障礙症，現有藥物治療效果有限，因此重點會放在減少腦部損傷的風險。同時針對高血壓、糖尿病、高血脂等問題進行控制，並預防中風復發。謝醫生提醒，若患者已有中風病史，醫生可能會建議使用抗血小板藥物，如阿士匹靈，來預防腦部血管栓塞，降低再次中風的機會。

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