熱門搜尋:
六合彩 潮濕 奧斯卡2024 金價 Belgravia Place 泰峯 大光麵 李龍基 垃圾徵費 好去處 網上熱話 長者醫療券 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
健康
2024-03-07 11:30:05

面青口唇白 缺鐵易貧血 10補鐵食物幫到手

分享：
面青口唇白 缺鐵易貧血 10補鐵食物幫到手

面青口唇白 缺鐵易貧血 10補鐵食物幫到手

鐵質是我們不可缺少的微量營養素，一般成年男性每日建議攝取量約為12毫克，而女性的攝取量為20毫克，懷孕及哺乳期女性更要補充24至29毫克鐵質才足夠。除了牛肉之外，豬潤、生蠔及紅莧菜等等，原來都是預防缺鐵的補鐵食品。

 

Ad Block

不可小看缺鐵後果！

其實鐵質是身體製造血紅素的主要元素，而血紅素負責運送氧氣至身體各個部位，故此缺鐵可導致貧血、臉色蒼白、頭暈、心悸、疲倦乏力、免疫力下降及難以集中精神等。對於兒童，缺乏鐵質會影響他們的認知及學習能力。

面青口唇白 缺鐵易貧血 10補鐵食物幫到手

對於兒童，缺乏鐵質會影響他們的認知及學習能力。

貧血或由缺鐵而起

貧血的成因有許多，若由缺鐵而起，便需要盡早補足營養。很多人都會以鐵丸等補充劑幫助補鐵，但其實只要多注意飲食已能令身體攝取足夠的營養。食物中的鐵質可分動物性來源與植物性來源，動物性來源的鐵質吸收率約為20%25%，植物性來源則約5%8%，但只要配搭得宜，即使是素食者也能補足鐵質。

面青口唇白 缺鐵易貧血 10補鐵食物幫到手

菠菜為其中一種含有鐵質的植物性食物。

高鐵食物

以下是10種高鐵食物(每100克含鐵量)：

1. 豬紅：28毫克／每100克

2. 蜆肉：28毫克／每100克

3. 豬潤：18毫克／每100克

4. 鴨血：15.6毫克／每100克

5.紅莧菜：8.5毫克／每100克

6. 木耳：4.4毫克／約10克乾貨

7.紅豆：3.6亮克／50克乾豆

8. 菠菜：3.2至6.2毫克／1碗

9. 青豆：2.5毫克／1碗

10. 黑芝麻：2.0毫克／1湯匙

 

Ad Block
Ad Block
抽濕機用法，不宜長開、定期洗濾網等6招技巧快速乾衣（am730製圖） 抽濕機用法，不宜長開、定期洗濾網等6招技巧快速乾衣（am730製圖） 抽濕機用法，不宜長開、定期洗濾網等6招技巧快速乾衣（am730製圖） 抽濕機用法，不宜長開、定期洗濾網等6招技巧快速乾衣（am730製圖） 抽濕機用法，不宜長開、定期洗濾網等6招技巧快速乾衣（am730製圖） 抽濕機用法，不宜長開、定期洗濾網等6招技巧快速乾衣（am730製圖） 抽濕機用法，不宜長開、定期洗濾網等6招技巧快速乾衣（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受