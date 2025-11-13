韓星泫雅舞台突然暈倒！醫生講解「迷走神經性昏厥」成因 一文睇清常見誘發情境

泫雅飽受「迷走神經性昏厥」困擾多年，日前演出突然暈倒。劉中平醫生表示， 雖疾病多屬於良性，但初次或反覆暈厥，還是要盡快就醫檢查。(圖／取自泫雅Instagram＠hyunah_aa)

知名韓星泫雅日前在澳門演出突然當眾暈倒，畫面曝光後引發外界擔憂。她隨後在Instagram報平安並向現場粉絲和觀眾道歉，坦言「事發當下甚麼也不記得」。泫雅過去就曾公開透露罹患「迷走神經性昏厥」多年，擔心不時無故暈倒可能影響工作。心臟科劉中平醫生表示，這類疾病與迷走神經受外界刺激有關，會讓人短暫失去意識，雖然多為良性，但如果第一次或長期反覆暈倒，仍應盡快就醫檢查、排除其他嚴重疾病。

短暫昏倒又清醒像無事發生 甚麽是「迷走神經性昏厥」？

劉中平醫生說明，迷走神經性昏厥(Vasovagal Syncope )是昏倒最常見的原因之一，約佔半數以上，因為人體的迷走神經(Vagus nerve)對外界刺激過度敏感，導致心跳和血壓下降太快、太低，使腦部暫時缺乏血流，因而喪失意識。

像是看到恐怖的東西、受傷流血、打針，情緒過於興奮或緊張，以及長時間站立、疲勞等，都可能刺激迷走神經。患者通常在倒地或平躺後，血液較易從下肢回流到腦部，意識逐漸清醒；當迷走神經的反應結束，血壓和心跳就會恢復正常，能正常起身活動。

劉中平醫生指出，不像心律不整、貧血或腦部病變等可透過檢查發現蛛絲馬跡，迷走神經性昏厥通常並無任何的結構性異常，做腦電圖、抽血、心臟超聲波都查不出問題。「這就是麻煩之處，突然讓人整個昏倒在地上，但過一下清醒之後，好像又沒發生甚麼事情，醫生很難檢查出原因。」