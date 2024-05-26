韭菜｜了解6大功效及2大禁忌 (附中醫推介簡易食譜)

韭菜（Chinese leek）屬百合科多年草本植物韭菜的葉和莖，全年生長，容易種植，生命適應力強，通常二月份（初春）的韭菜最為鮮嫩。韭菜味甘辛、性溫，具有補腎固精、益肝氣、溫中助陽、益胃之功效，並有「起陽草」之稱。

在中醫角度，綠色的蔬菜有護肝的作用，肝主目，而且韭菜中含有豐富的維他命A和胡蘿蔔素，對緩解眼睛乾澀、疲勞有幫助，有助於維持正常視覺功能。

韭菜中的硫化物可降低血脂、穩定血壓，並能擴張血管、促進血液循環、預防動脈硬化。另外，韭菜中的膳食纖維、鈣、鉀、鎂等成分，具有降低膽固醇、防止動脈硬化、改善血壓等作用。

韭菜中含有揮發性物質及硫化物等特殊成分，對綠膿桿菌、痢疾、大腸桿菌、傷寒及金黃色葡萄球菌等致病菌有抑制效果。

韭菜所含的植物性揮發油能夠促進食欲，此外，韭菜中所含的粗纖維、維他命等營養素也能夠提高消化功能。

中醫認為，韭菜性溫，具有益陽、升陽的功效。春冬季節經常食用韭菜，可以溫陽散寒，增強體力和促進血液循環，從而能夠避免陽氣不足的情況。

韭菜含有豐富的膳食纖維，可以刺激腸道蠕動，有改善便秘的作用，因而韭菜也被稱為「洗腸草」。

韭菜性溫，味辛、甘，吃多了易上火，有陽亢及熱性症狀的人不宜食用。

韭菜里面的粗纖維含量豐富，吃多了可能導致腹痛、腹瀉或消化不良等，胃潰瘍、急慢性胃炎、十二指腸潰瘍等人士要注意攝取量。

【做法】 韭菜洗淨後以竹籤串好，把竹籤串好的韭菜放在燒烤爐上，灑上調味料，烤至軟身即可。

【做法】 豬紅沖水洗淨。加少許鹽浸泡豬紅約15分鐘，韭菜洗淨，切段。熱油加入蒜蓉爆香 ，放入豬紅略炒，加入調味料，煮5分鐘後再加入韭菜，煮3分鐘至軟身便可適溫服用。

【做法】 將韭菜洗淨，切段約4cm備用；打蛋，並加入食鹽、溫水攪勻，熱鍋，用小火把雞蛋煎半熟撈出備用，把韭菜倒進去翻炒半分鐘，加鹽翻炒均勻，加入雞蛋，灑入胡椒粉少許，翻炒均勻，最後以大火猛炒10秒，關火出鍋。

常見問題

韭菜與韭菜花的功效相同嗎？

韭菜富含胡蘿蔔素、膳食纖維、維他命B、C及鋅等成分，具有養肝、保健、增強精力等功效；韭菜花是韭菜的花苔，最美味的食用時機是含苞待放之時，待花開整個韭菜花的質地就會變粗，含有葉酸、維他命A等營養，有益於視力保健、促進生長等功效。

孕婦及哺乳女性能食用韭菜嗎？

懷孕初期女性應注意食用量，如過量服用或會引起子宮收縮；哺乳期女性適量服用一般不會回奶。



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