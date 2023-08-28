音樂唱好精神 發揮正能量 助躁鬱症患者走出高山低谷

情緒無故高漲或感悲觀、起伏不定，有可能是患上躁鬱症，據估計本港每二十人便有一人罹患此症，然而市民對其了解不深，造成不少誤解。「香港精神健康動力基金會」月前就舉辦《唱好精神音樂會》，藉著音樂宣揚精神健康的正面訊息，期望提高大眾對躁鬱症等精神科疾病的認識，發揮正能量感染身邊人。

「香港精神健康動力基金會」舉辦的《唱好精神音樂會》早前圓滿結束，當天更邀請到歌手林奕匡（Phil）擔任表演嘉賓，演唱包括《高山低谷》、《安徒生的錯》及《台前幕後》等五首歌曲。

「香港精神健康動力基金會」主席、精神科專科傅子健醫生說，「精神病」三個字從來是社會上敏感的話題，期望藉著是次音樂會將正能量及正確的觀念與知識宣揚開去︰「音樂是有效撫慰人心的良藥，不論對情緒病患者，抑或受情緒困擾的市民而言，唱歌、聽歌均對抒發情緒與壓力大有幫助。」曾經受情緒困擾的Phil亦說，希望透過歌曲為情緒病病友打氣之餘，可以藉此鼓勵大眾對情緒健康的關注。

情緒兩極不自控

正如傅醫生所說，坊間對「精神病」的認識不多，甚或對此存在誤解，躁鬱症就是其中之一。躁鬱症患者本身會出現躁狂及抑鬱兩種極端情緒，抑鬱時症狀與一般抑鬱症相似，惟當進入躁狂期，情緒便會異常高漲。更甚的是，基金會焦點小組調查發現，本地患者一般需要五年始被確診抑鬱症，近六成受訪市民更表示不太認識這種精神科疾病。

精神科專科李靖國醫生在音樂會上亦分享到，躁鬱症患者會經歷「抑鬱」與「狂燥」的時期，一時會毫無動力，一時則說話過多，自高自大。如果身邊人能夠多認識並留意類似情況，定能理解及提供協助。精神科專科鄭柏榮醫生補充，躁鬱症是一種疾病，「患者並非刻意麻煩別人，有時可能連自己也無法自控。」

針劑助減低復發

應對躁鬱症，最重要是及早斷症及預防復發。現時，醫生會按患者病情及身體狀況處方藥物以穩定情況，然而有時患者可能需要服用多於一種藥物，以致有機會漏服或自行停藥，令復發風險增加。

針對這個狀況，近年就有治療躁鬱症的長效針劑面世，成份與口服藥物相同，惟每月只需注射一次，藥物便可在體內持續釋放，有助腦部有足夠藥物穩定病情。而這類藥物相對適合病情穩定，而且不想每天服藥的患者，最重要是事前與主診醫生商討，因應個人病情選擇適合自己的治療方案。

展望將來，「香港精神健康動力基金會」副主席、精神科專科曹國柱醫生鼓勵社會大眾身體力行，發揮自身能力幫助身邊人，毋須過份集中於負面資訊，「精神健康也可以非常正面！」