響屁唔臭，臭屁唔響？4個關於放屁的冷知識

健康的人一日大約會放13至21個屁。

健康的人一日大約會放13至21個屁，雖然是正常的生理現象，但不論是放臭屁或響屁都令人非常尷尬，今日就與大家分享幾個關於放屁的迷思。

我們排放的屁中，約只有1%氣體有臭味。

響屁唔臭，臭屁唔響？

我們排放的屁中，約只有1%氣體有臭味，而臭味的來源是硫(Sulfur)，當屁中有大量的氮、氫及二氧化碳，就會將硫稀釋，令臭味減少，而這類型的屁亦通常會比較響。

屁臭的程度取決於硫含量有多少，但如果硫含量太多，響屁亦可能會很臭。