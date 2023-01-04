響屁唔臭，臭屁唔響？4個關於放屁的冷知識

健康的人一日大約會放13至21個屁，雖然是正常的生理現象，但不論是放臭屁或響屁都令人非常尷尬，今日就與大家分享幾個關於放屁的迷思。
響屁唔臭，臭屁唔響？
我們排放的屁中，約只有1%氣體有臭味，而臭味的來源是硫(Sulfur)，當屁中有大量的氮、氫及二氧化碳，就會將硫稀釋，令臭味減少，而這類型的屁亦通常會比較響。
屁臭的程度取決於硫含量有多少，但如果硫含量太多，響屁亦可能會很臭。
做運動易放屁？
由於做運動時會加速腸胃蠕動，及增加了腹部的壓力，導致自然排氣，對消化亦有好處。對於腸胃系統開始老化的長者，運動可以促到排氣，減低脹氣的問題。
為何會經常放臭屁？
剛才提到，屁的臭味主要來自硫，如果食得太多含有硫的食物，例如蒜頭、洋蔥、芝士及大豆等食物，都會在腸胃消化分解時產生臭味。如果想減少放屁時的臭味，只要少食就可，但如臭屁持續，亦沒有進食含硫的食物，就有機會患上乳糖不耐症、腸易激綜合症等疾病，應盡早求醫。
如何減低響屁聲量？
在安靜的環境中，突然發生「呠」一聲，不但尷尬，更會吸引全場焦點。要減低聲量，有幾個小技巧，首先一定不要將肛門夾緊，一旦漏氣可能會令屁變得更大聲，另外站起來亦可以產生較細的音量，將尷尬減到最低！