預防乙肝 等於預防肝癌？

早前日本時裝設計師三宅一生因為肝癌離世，讓時裝界大感惋惜之外，亦令人更為關注肝癌。肝癌在香港屬第三位癌症殺手，2019年便造成逾1,500宗死亡個案，幸而部分肝癌成因已明確，能夠預防減低發病風險。
臨床腫瘤科專科醫生戴燕萍指，早期肝癌一般沒有任何病徵，不易察覺，只有約兩成患者在定期篩查或體檢中發現，「當病情發展到中後期，可出現食慾不振、噁心、疲倦虛弱、體重下降、右上腹疼痛、吐血、皮膚及眼睛泛黃、腹部腫脹及小便呈茶色等症狀。大部分個案在此階段才發現，令治療效果相對較差。」
預防有法
大多數肝癌個案是由肝硬化演變而成，至於肝硬化則可由病毒性肝炎、酒精性肝炎與非酒精性脂肪肝疾病(NAFLD)等引起，其中慢性乙型肝炎在香港是最常見的原因之一，近八成肝癌與乙肝有關。其他原因還有吸煙、進食某些有毒的化學物質(如發霉花生或其他食品產生的黃曲霉毒素)和遺傳性代謝疾病等，都會增加患上肝癌的風險。
因此要預防肝癌，戴燕萍建議接種乙型肝炎疫苗，避免患上乙肝。此外，節制飲酒、作息定時，多吃蔬菜水果，維持正常體重都有助預防肝硬化，平時亦應避免吸煙，慎防進食發霉或變壞的食物。
逐步確定癌腫
診斷肝癌一般會從血液檢查、影像檢查和病理組織三方面著手。戴燕萍解釋，「血液檢查會檢驗當中的甲胎蛋白，屬於肝癌的腫瘤標記。若超標就要留意肝臟是否有腫瘤，應進一步做影像檢查。影像檢查包括超聲波掃描、電腦斷層掃描和磁力共振，可偵測到腫瘤位置、大小、腹水情況，以及有沒有波及肝外淋巴結和腹腔內的大血管。」有需要的話就會做肝臟穿刺，取出組織作病理檢查以助確診。
治療重大突破
原發性肝癌主要細分肝細胞癌和膽管細胞癌兩類，前者佔九成以上。肝細胞癌的治療上，若仍屬早期，可經手術切除、局部消除療法如射頻燒灼等，又或立體定位放射治療(SABR)消滅腫瘤；若上述方法不適用，亦可考慮經肝動脈化療栓塞法(TACE)或選擇性體內放射療法(SIRT)。戴燕萍續指，「如治療無效，又或腫瘤已出現擴散，便要靠標靶治療或免疫治療控制病情。近年研究發現免疫治療對於肝癌有不錯的效果，副作用一般輕微，而部分接受治療的患者更可以達到長期控制，是一個重大的突破。」惟肝功能或身體狀態不達標，又或屬自體免疫病患者，都不適合免疫治療。
控病理想
一位六十多歲的患者，身體一直不錯，一年前發現體重無故下降、食慾不振，檢查發現肝臟有11厘米大的肝細胞癌，且已擴散到肺部。幸好肝功能正常，可以即時開始治療，使用標靶和免疫療法的組合。現時病情控制非常理想，肝臟和肺部的腫瘤都有縮小，而且除了輕微的皮疹外，沒有其他副作用，生活質素得以保持。