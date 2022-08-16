預防乙肝 等於預防肝癌？

臨床腫瘤科專科醫生戴燕萍指，早期肝癌一般沒有任何病徵，不易察覺，只有約兩成患者在定期篩查或體檢中發現，「當病情發展到中後期，可出現食慾不振、噁心、疲倦虛弱、體重下降、右上腹疼痛、吐血、皮膚及眼睛泛黃、腹部腫脹及小便呈茶色等症狀。大部分個案在此階段才發現，令治療效果相對較差。」

早前日本時裝設計師三宅一生因為肝癌離世，讓時裝界大感惋惜之外，亦令人更為關注肝癌。肝癌在香港屬第三位癌症殺手，2019年便造成逾1,500宗死亡個案，幸而部分肝癌成因已明確，能夠預防減低發病風險。

預防有法

大多數肝癌個案是由肝硬化演變而成，至於肝硬化則可由病毒性肝炎、酒精性肝炎與非酒精性脂肪肝疾病(NAFLD)等引起，其中慢性乙型肝炎在香港是最常見的原因之一，近八成肝癌與乙肝有關。其他原因還有吸煙、進食某些有毒的化學物質(如發霉花生或其他食品產生的黃曲霉毒素)和遺傳性代謝疾病等，都會增加患上肝癌的風險。

因此要預防肝癌，戴燕萍建議接種乙型肝炎疫苗，避免患上乙肝。此外，節制飲酒、作息定時，多吃蔬菜水果，維持正常體重都有助預防肝硬化，平時亦應避免吸煙，慎防進食發霉或變壞的食物。

逐步確定癌腫

診斷肝癌一般會從血液檢查、影像檢查和病理組織三方面著手。戴燕萍解釋，「血液檢查會檢驗當中的甲胎蛋白，屬於肝癌的腫瘤標記。若超標就要留意肝臟是否有腫瘤，應進一步做影像檢查。影像檢查包括超聲波掃描、電腦斷層掃描和磁力共振，可偵測到腫瘤位置、大小、腹水情況，以及有沒有波及肝外淋巴結和腹腔內的大血管。」有需要的話就會做肝臟穿刺，取出組織作病理檢查以助確診。