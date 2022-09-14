預防乳癌 醫生：定期篩檢很重要

乳癌是台灣女性癌症之首，根據衛福部癌症登記報告顯示，2019年新診斷的乳癌病例高達17,710(含原位癌2,854位)，2020年共2,633名女性死於乳癌，平均每天48位被診斷乳癌、7.3位因乳癌失去生命。醫師提醒，女性朋友需正視乳癌篩檢的重要性，若發現變化或異狀應盡速就醫。
乳癌人數升幅大 好發45至59歲
過去二十多年來，台灣的乳癌發生率逐年攀升，從1996年的0.03%(每10萬人口30人)，飆升到2019年的0.0969%(每10萬人口96.95人)，成長3.2倍。西園醫院永越健康管中心影像醫學部林永慧醫師表示：「相較於歐美好發於60至75歲，台灣的好發年齡年輕許多，高峰是在45至59歲，原位癌則是45歲左右。2019年台灣在40歲以下就診斷的年輕乳癌患者佔7%，有400位小於35歲，臨床上的年輕患者也愈來愈常見。」
自我檢查不足夠 定期篩檢最重要
面對乳癌的高成長率且年輕化趨勢，林永慧醫師提醒：「婦女僅靠自我檢查不易發現早期乳癌，防治的重點，在於定期接受影像檢查！」研究顯示，透過影像檢查發現乳癌的患者中，超過六成是早期乳癌，五年存活率高達88%，可見早期篩檢的重要。那麼有哪些影像檢查工具，可揪出早期乳癌？女性又該如何選擇及應用呢？
影像檢查三工具，有效揪出病灶
(1)乳房X光攝影檢查：
國際公認最有效的篩檢工具，偵測乳房內「微鈣化點、局部組織變形」。台灣研究顯示：每2年接受1次乳房攝影檢查，可降低乳癌死亡率41%、減少30%的第二期以上乳癌發生率。目前國健署補助45至69歲、40至44歲二等親內有乳癌家族史女性「每2年一次免費乳房攝影檢查」，婦女應多加利用。但乳房攝影對亞洲女性高比例的緻密型乳房(高比例乳腺組織)，診斷率較差，可合併「乳房超聲波」檢查，以減少檢查盲點，增加診斷率。
(2)乳房超聲波檢查：
偵測乳房內「腫塊型病灶」如：囊腫、腺瘤、腫瘤等，無輻射，是緻密型乳房的檢查利器；適用任何年齡層，尤其是年輕女性。相較於西方女性，台灣約八成以上為緻密型乳房，年紀輕者比例更高。緻密型乳房的病灶，在攝影下易被遮蔽，且乳癌發生率是非緻密性乳房的4至6倍。因此，乳房超聲波作為「乳房攝影」之外的輔助檢查，兩者相輔相成，為台灣女性診斷早期乳癌不可或缺的工具。
(3)乳房MRI磁力共振造影檢查：
無輻射、高解析度、無痛的高階影像檢查，對偵測腫塊病灶有極高的敏感度，是極佳的診斷利器。適用有乳癌家族史、曾罹患卵巢癌及子宮內膜癌者、帶有特定家族遺傳基因(BRCA1、BRCA2等)，或曾接受乳房手術的女性(如自體脂肪豐胸、假體植入、矽膠注射隆乳)，建議至少每兩年一次MRI檢測，除偵測早期乳癌外，同時可評估植入物之完整性。
早發現早治療 珍愛自身健康
乳癌的危險因子包括：有乳癌家族史、曾罹患卵巢癌及子宮內膜癌者、荷爾蒙因素(長期使用荷爾蒙補充或避孕藥、初經早停經晚、無生育或晚生育)、吸煙、飲酒、肥胖等。林醫師提醒：「乳癌不可怕，只怕發現晚！若早期發現，經由適當治療，普遍預後良好。」缺乏篩檢意識、逃避乳房檢查，常致錯失早期診斷的良機，鼓勵年輕女性朋友每年一次乳房超音波檢查；40歲以上婦女每年一次超音波及兩年一次的乳房X光攝影；高危險群或經隆乳手術女性可考慮加做乳房磁力共振造影MRI檢查。乳房有任何異狀都應提早就醫，及早發現、及早治療，珍愛身體健康。
【乳癌個案分享】
56歲王小姐，在國健署免費乳房攝影篩檢後發現：左乳房外上方有一群聚微鈣化點，經手術證實為乳癌初期，後續恢復良好。
64歲石小姐，曾接受矽膠注射隆乳，因右乳疼痛求診，但矽膠在乳房攝影及超音波下會遮蔽病灶而無法診斷，經磁力共振造影MRI發現：右乳有一不規則腫塊(約55mm)、乳頭內縮，高度懷疑惡性腫瘤，經手術證實為乳癌。