預防兒童近視加深　眼科專科醫生有咩建議 ?

研究報告，香港是全球近視患病率最高的地方之一，8歲小朋友中有約40%有近視。

小朋友的視力非常重要，5歲前必定要作一次詳細的眼睛檢查，儘早找出有否出現遠視、斜視、弱視或其他眼疾，及早介入治療。6至8歲是近視開始的高峰期，6歲起要最少每年檢查一次。若發現已有近視，更要每半年要跟進一次眼睛檢查，預防和控制小朋友近視加深。

近視

近視是亞洲地區學童最常見的眼疾，到了中學12歲時，已有高達60％的學童受到影響；近視的導致與日常生活習慣，學習情況，家族遺傳都有著息息相關的聯繫。近視的成因來自光線進入眼睛後的折射角度異常(Refractive)，或眼球前後距離過長 (Axial)，導致應該聚焦於視網膜的成像，聚焦在視網膜的前方，使得成像模糊不清。

近視的高風險因素

年齡：嬰兒及幼童的眼睛都較短少，大部份都有輕度遠視；隨著年齡增長，眼軸亦逐漸變長，到了6至8歲左右就會漸變平光 (Emmetropization)，再之後的眼軸增長，就會形成近視，所以6至12歲，甚至青春期的發育階段，都是軸性近視(Axial Myopia) 的高峰期。近視的度數會隨著年齡而增加，在本港6歲的學童中約有18%患有近視，12歲時，比率已急升約62%，到成年才逐漸穩定。

遺傳：多項研究發現，父母的近視程度對於子女的近視的發生﹑嚴重程度和加深速度，都有著密切的關係。雙親都沒有近視對比雙親都有近視的子女，風險可相差多達六倍。而父母近視愈深，子女有深近視的機會也愈大。

環境因素：雖說遺傳影響深遠，然而更值得留意是環境帶來的影響，因缺乏戶外時間，長時間近距離閱讀等等，都會直接令近視加劇。

深近視的影響

近視除了需要配戴眼鏡或隱形眼鏡導致不便外，眼球過長可使眼球壁變薄，增加青光眼、黃斑退化、視網膜變薄、穿洞，甚至脫落的風險。若必要進行白內障手術或其他眼內手術，也要面對比其他人較困難的手術；眼軸的增長是不可逆轉的，前述的因深近視帶來的風險是任何矯視手術也無可復原的。所以預防近視加深，是對於保護眼睛健康至關重要。

日常生活中，我們可以靠藥物、光學和生活習慣來預防和控制近視加深。

低濃度阿托品眼藥水 ( Low Dose Atropine Eye Drops)

比較常用的控制近視方法，用法相對安全；亦是暫時唯一能在醫學文獻中查證到、最具權威性的認可方法。濃度可選用0.01%, 0.125%及0.05%，每晚睡前一滴，可有效放鬆睫狀肌肉，抑制眼球表層纖維組織生長，減慢眼球拉長及減低眼球肌肉壓力，從而減慢近視加深速度。香港中文大學在2023年於《美國醫學會雜誌》（JAMA）發表的LAMP2 Study 亦證實在沒有近視的兒童中，每晚使用0.05%阿托品眼藥水可使近視發生率顯著降低，於2年期間由53.0%減至28.4%（相對減少46.4%）。 多區正向光學離焦鏡片 (Defocus Incorporated Multiple Segments)

簡稱 DIMS ， 結合光學離焦鏡片和正常焦距度數鏡片。鏡片中心為正常度數鏡片，中心區域提供清晰視力；外圍則由400塊近視離焦微型鏡片排列成蜂窩狀而組成，此周邊微型鏡片同時在視網膜上產生離焦影像，以減慢學童近視加深的速度 。 角膜矯形硬性隱形眼鏡 (Orthokeratology)

俗稱「OK 鏡」，是透過在晚間睡覺時 配 戴角膜矯形鏡去改變眼角膜外形，暫時減退 近視 和 散光 ，同時達到矯視及延緩近視加深的效果。但 配戴隱形眼鏡有一定程度的角膜感染風險，嚴重可引致角膜結疤，視力受損； 治療 期間 必須有眼科專科醫生 定時 檢查角膜情況跟進。 增加戶外活動時間

有研究顯示， 每天增加戶外活動時間40分鐘，能夠減低兒童近視的三年發病率達23%。家長應多鼓勵兒童在繁重的學習中，儘量抽取時間在戶外活動，減低近視加深風險。每天有2小時戶外活動時間最 為 理想。

所以，預防近視加深，要注意多在正常距離﹑姿勢和光線下閱讀或工作，定時讓眼睛放鬆，保持室内光線充足，避免在過度照明或昏暗環境下用眼，定期檢查眼睛。若發現小朋友閱讀或看電視愈看愈近，或經常瞇起眼睛看東西，就要多加留意，儘早帶小朋友預約眼科專科醫生做全面眼科檢查，評估是否需要配戴合適眼鏡，以及進行近視控制的治療。