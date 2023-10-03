預防化療引致的嘔吐 保生活質素及治療成效

提起化療，相信大家都會想起嘔吐大作的副作用，事實上，以往不少癌症患者因化療引致的嚴重嘔吐，需要終止化療療程。猶幸近年醫學界引入新型的「二合一」止嘔藥，早在嘔心、嘔吐出現前作預防，化療患者無需再受這些副作用折騰，可維持生活質素及對治療的信心，對治療成效大有幫助。

不論癌症種類或期數，化療可說是現時最常採用的治療之一，但化療所引致的嘔心或嘔吐（Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting，簡稱CINV）令不少患者卻步。不單會影響患者食慾及生活質素，亦關乎患者對治療的信心、治療意欲及依從性，或需因嘔心或嘔吐而減低藥物劑量或延遲用藥，嚴重的話甚至要終止化療。反過來看，若能及早預防CINV，對患者的生活質素及治療成效均有幫助。

藥物及個人因素 決定 CINV 風險

內科腫瘤科專科陳冬青醫生解釋，CINV的風險因素主要分為藥物性及病人因素，如常用的化療藥物包括蔥環類（anthracycline）或高劑量順鉑（cisplatin），可以預料出現CINV的機會較高；研究亦顯示，年輕女性、平時較易暈車/船、懷孕時嘔吐嚴重等，其CINV的風險亦較高。

及早預防 更可減心理性嘔吐風險

而CINV主要於3個階段出現：急性（用藥後24小時內出現）、延遲性（用藥後3-5天內出現）及預期性。化療藥物進入身體後，在腸道造成刺激，引發急性CINV；而當化療藥物在腦內誘發化學作用，則會引致延遲性CINV。

至於預期性CINV為心理性，患者因之前的CINV經歷出現條件反射，可於看到化療藥物，甚至踏入診所一刻便嘔吐大作。