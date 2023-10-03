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健康
2023-10-03 07:30:00

預防化療引致的嘔吐 保生活質素及治療成效

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預防化療引致的嘔吐 保生活質素及治療成效

預防化療引致的嘔吐 保生活質素及治療成效

提起化療，相信大家都會想起嘔吐大作的副作用，事實上，以往不少癌症患者因化療引致的嚴重嘔吐，需要終止化療療程。猶幸近年醫學界引入新型的「二合一」止嘔藥，早在嘔心、嘔吐出現前作預防，化療患者無需再受這些副作用折騰，可維持生活質素及對治療的信心，對治療成效大有幫助。

不論癌症種類或期數，化療可說是現時最常採用的治療之一，但化療所引致的嘔心或嘔吐（Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting，簡稱CINV）令不少患者卻步。不單會影響患者食慾及生活質素，亦關乎患者對治療的信心、治療意欲及依從性，或需因嘔心或嘔吐而減低藥物劑量或延遲用藥，嚴重的話甚至要終止化療。反過來看，若能及早預防CINV，對患者的生活質素及治療成效均有幫助。

 

藥物及個人因素 決定CINV風險

內科腫瘤科專科陳冬青醫生解釋，CINV的風險因素主要分為藥物性及病人因素，如常用的化療藥物包括蔥環類（anthracycline）或高劑量順鉑（cisplatin），可以預料出現CINV的機會較高；研究亦顯示，年輕女性、平時較易暈車/船、懷孕時嘔吐嚴重等，其CINV的風險亦較高。

 

及早預防 更可減心理性嘔吐風險

CINV主要於3個階段出現：急性用藥後24小時內出現）、延遲性（用藥後3-5天內出現）及預期性。化療藥物進入身體後，在腸道造成刺激，引發急性CINV；而當化療藥物在腦內誘發化學作用，則會引致延遲性CINV

至於預期性CINV為心理性，患者因之前的CINV經歷出現條件反射，可於看到化療藥物，甚至踏入診所一刻便嘔吐大作。

陳醫生指出：「首個化療療程的頭5天可說是關鍵時期，只要適當使用藥物作預防，可大大減少3類CINV的風險。有好的開始，治療可就是成功了一半。」

陳醫生指出：「首個化療療程的頭5天可說是關鍵時期，只要適當使用藥物作預防，可大大減少3類CINV的風險。有好的開始，治療可就是成功了一半。」

「二合一」藥物有效減CINV

以往預防CINV的藥物主要為腸道刺激受體抑制劑、腦內特定化學作用抑制劑及類固醇，因應患者的風險水平單一或組合使用。近年已出現同時針對5-HT3NK1受體的「二合一」藥物，患者只需服用一粒，藥效可持續35天，可應對急性及延遲性CINV，繼而減低出現預期性CINV的風險。同時，近年醫學界亦引入藥物，透過影響腦內「嘔吐中心」，減少嘔心及嘔吐出現。

陳醫生坦言，隨著及早採用新型藥物，近年已甚少遇上患者因CINV而療程受影響的個案。要留意的是，這藥物可能引致頭痛、便秘、疲倦等副作用，患者應多加留意。

 

最新國際指引建議「四管齊下」

陳醫生引述最新國際治療指引建議，如屬CINV高風險患者，醫生除了處方腸道刺激受體抑制劑、腦內特定化學作用抑制劑和皮質類固醇藥物，更可以配合影響腦內「嘔吐中心」的藥物，於化療開展前使用，預防成效更佳。藥物以外，陳醫生亦建議CINV高風險患者少食多餐，並減少進食油膩食物。

陳醫生提醒：「CINV是可以預防的，而且『預防勝於治療』，早在首個化療療程時預防CINV，更可以同時減低日後出現預期性CINV的風險。」根據其臨床經驗，服用預防CINV藥物後，逾80%患者可有效控制及預防CINV，無需因化療犧牲生活質素，更重要是減少因副作用而影響療程安排或治療成效。

 

資訊由陳冬青醫生提供，復星醫藥支持。

AKY-Jul23-001

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