熱門搜尋:
居屋2023 小犬 施政報告2023 林穎彤 杭州亞運 大閘蟹2023 AIRSIDE 網上熱話 諾貝爾獎 鍾培生 綠色債券 恒大 流感 iPhone 15 香港夜繽紛 JPEX 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
健康
2023-10-06 13:30:06

預防失智不擔心 麥得飲食防退化

分享：
失智症

隨著人口老化，預防失智症議題愈來愈受到重視，中年後忘東忘西雖是常見症狀，但仍有許多人擔心「健忘」恐是失智症先兆。

常自覺健忘的人士，多半憂心會不會引起失智症而求診，門諾醫院壽豐分院失智照護中心主任王迺燕表示，健忘雖不會直接引起失智症，但2者的風險因子多半與腦部發炎有關，建議日常可透過麥得飲食攝取營養，防範腦部發炎、退化。

Ad Block

預防失智症 尋求專業診斷

隨著人口老化，預防失智症議題愈來愈受到重視，中年後忘東忘西雖是常見症狀，但仍有許多人擔心「健忘」恐是失智症先兆。護理師賴莉卉說，經旁人提醒能夠記起來的多半是健忘，若遲遲想不起來或1個月內發生3次忘記關煮食爐、出門曾忘記回家的路1次以及八達通等卡類掉了56次等狀況發生，就要懷疑是失智症先兆，建議就醫診斷。

響應國際失智症月，營養師張矞婷進行多道麥得飲食料理教學。將雜糧米、櫛瓜、玉米粒、高麗菜、雞蛋、蝦仁等食材混和其中，再加入胡椒鹽、七味粉等適當調味，以小火慢煎至焦黃，美味又兼顧營養的蔬菜小米餅就此完成。

麥得飲食

麥得飲食結合地中海和得舒飲食，以高纖維質、抗氧化食物為主。

推廣麥得飲食 營養又抗氧化

營養師張矞婷說，麥得飲食結合地中海和得舒飲食，以高纖維質、抗氧化食物為主，食材取得容易、做法簡單，生活飲食中遵守麥得飲食10大健腦食物，以白肉取代紅肉、多吃深綠色蔬菜及富含植物素的水果、適量堅果並使用橄欖油烹調等原則，並搭配規律運動，預防腦部發炎、退化，避免失智的發生。

「吃對食物、預防失智」，王迺燕主任指出選擇好的油品、多補充蛋白質，不僅有助於防範腦部發炎、退化，還可預防失智症，降低罹患慢性病風險、延緩飢餓及穩定血糖，達到控制三高目標。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受