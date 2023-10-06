預防失智不擔心 麥得飲食防退化

隨著人口老化，預防失智症議題愈來愈受到重視，中年後忘東忘西雖是常見症狀，但仍有許多人擔心「健忘」恐是失智症先兆。

常自覺健忘的人士，多半憂心會不會引起失智症而求診，門諾醫院壽豐分院失智照護中心主任王迺燕表示，健忘雖不會直接引起失智症，但2者的風險因子多半與腦部發炎有關，建議日常可透過麥得飲食攝取營養，防範腦部發炎、退化。

預防失智症 尋求專業診斷

隨著人口老化，預防失智症議題愈來愈受到重視，中年後忘東忘西雖是常見症狀，但仍有許多人擔心「健忘」恐是失智症先兆。護理師賴莉卉說，經旁人提醒能夠記起來的多半是健忘，若遲遲想不起來或1個月內發生3次忘記關煮食爐、出門曾忘記回家的路1次以及八達通等卡類掉了5、6次等狀況發生，就要懷疑是失智症先兆，建議就醫診斷。

響應國際失智症月，營養師張矞婷進行多道麥得飲食料理教學。將雜糧米、櫛瓜、玉米粒、高麗菜、雞蛋、蝦仁等食材混和其中，再加入胡椒鹽、七味粉等適當調味，以小火慢煎至焦黃，美味又兼顧營養的蔬菜小米餅就此完成。