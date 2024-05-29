預防失智症 「麥得飲食」護腦有成效

隨著全球失智症患者人數持續增加，對於相關預防與控制成為全球關注的焦點。失智症的形成原因多樣，除身體組織病變以外，營養失調、中樞神經感染等也可能導致失智症的發生。此外，個人體質、生活習慣和行為也可能是罹患失智症的危險因子。

預防失智症 從生活開始 三軍總醫院營養部邱意翔、顏顥兩位營養師表示，三高(高血糖、高血壓、高血脂)、頭部外傷、吸煙、抑鬱等成因會彼此互相影響，可能是罹患失智症的危險因子，須小心警慎。有鑒於失智症的成因素多，各國專家不斷提出預防失智症的建議，包括多參與腦力活動、社交活動、運動等。

護腦有成效 吃「麥」得高分 近年來，「麥得飲食」成為一項受矚目的預防失智症方法，這種飲食法是結合地中海飲食和得舒飲食，主要以天然，植物性食物為主，亦被稱為「心智飲食」，能對神經系統產生保護作用，有益於大腦和心血管健康。經研究指出，針對高齡長者實行麥得飲食，5年之後可明顯減緩認知功能衰退速度，而且可降低53%罹患阿茲海默症的風險。