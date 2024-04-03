預防柏金遜症，營養師大推「1飲食法」減緩神經退化　世界公認最健康

隨著人口逐漸老化，危害中老年族群健康常見的神經退化性疾病，除了大家熟知的認知障礙症之外，柏金遜症也不容小覷，患者可能會出現顫抖、肢體僵硬、站立不穩等症狀，影響健康甚大。不過有些營養成分是可保護神經並減緩神經退化，降低罹患許多慢性疾病的風險。

地中海飲食型態 提供大腦足夠營養 衛生福利部南投醫院黃淑敏營養師表示，依健康飲食型態可分為得舒飲食與地中海飲食。針對神經退化疾病又以「地中海飲食型態」是目前世界公認最健康的飲食型態之一。黃淑敏營養師指出，地中海飲食法包括大量蔬菜、豆類、水果、堅果、橄欖油、全穀類、適量魚類、適量乳製品(芝士)、少量肉類，家禽類及飽和脂肪酸。

黃淑敏營養師說，地中海飲食型態強調利用大量蔬果及未精製的全榖雜糧可提供大腦足夠的維他命B群，並食用不飽和脂肪酸含量較高的橄欖油及魚類食物及堅果類，主要是提供DHA及EPA。

少吃飽和脂肪較高肉類 茶來代替紅酒 黃淑敏，建議民眾少吃飽和脂肪較高的肉類如牛、羊、豬。因為已經有許多研究都證實攝取過多的飽和脂肪食物與罹患心血管疾病相關。當然在歐美的地中海飲食還包括搭配適量紅酒。但是亞洲人並非每人都有飲用紅酒的習慣，不妨可用茶來代替紅酒。