預防生蛇 免併發症困擾

過往感染過水痘的人，病毒會潛藏體內，待免疫力下降的時候，便可能引發俗稱「生蛇」的帶狀疱疹如沒有及時治療更可引起嚴重併發症，後遺神經痛亦可困擾患者數年之久，因此建議高風險人士接種帶狀疱疹疫苗，預防生蛇。 香港執業藥劑師協會會長、香港藥劑專科學院院長鄭綺雯表示，本港多達97%成年人帶有水痘帶狀疱疹病毒，每3人便有一人有可能生蛇。「免疫力會隨年齡增長而下降，令生蛇風險上升。香港50歲以上人士佔人口高達45%，因此生蛇的影響不容忽視。」

生蛇上眼可致盲 生蛇時患處皮膚會灼熱或痕癢，及後會出現帶狀的皮疹、水泡，並出現劇痛，痛感可以是刺痛、麻痺或電擊。部分較嚴重患者會有頭痛、發冷、發燒、胃部不適等徵狀。鄭綺雯續指，「常出現於腰背位置，但其實全身皮膚都有可能生蛇，甚至『生蛇上眼』，處理不慎可致盲。」 後遺神經痛可纏繞逾年 帶狀疱疹還可帶來不同的併發症，較常見有約30%患者會出現後遺神經痛，即患處的皮疹消失，但痛感仍在，可持續數月甚至數年，鄭綺雯指有患者曾表示「痛到想跳樓」，極度困擾。生蛇亦可引致血管發炎，或誘發中風等心血管疾病，同時可導致肺炎、肝炎或腦炎等。

另一方面，生蛇不知何時才完全康復會令患者產生抑鬱、焦慮感；疼痛也會影響其集中力，日常生活如穿衣、洗澡等都出現障礙，也不會想外出，減少社交聚會。

