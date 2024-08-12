預防病毒蔓延 一take 過治療流感減家人感染

每逢踏入夏季及冬季流行性感冒（流感）高峰期，流感病毒會較平時活躍及急速增長，導致感染急劇上升，出現嚴重併發症甚至死亡的個案有增無減。養和醫院呼吸系統科中心主任、呼吸系統科專科林冰醫生建議，除了注重個人、家居衛生及注射流感疫苗外，感染後可儘快接受抗流感病毒特效藥，有助迅速治療並減低感染家人的風險。

流感病毒影響身體各部分

不少人會將「傷風」與「流感」混淆，林醫生指出，傷風僅有局部症狀，患者會出現流鼻水和喉嚨痛。而流感不但會出現發燒或高燒，更可引起全身性症狀，例如周身肌肉痛、骨痛、頭痛等。長者、兒童和免疫力較低的人士，更容易出現包括病毒性或細菌性感染的肺炎、心肌炎甚至死亡，併發症可大可小。因此，一出現病徵就應儘快做測試，確診後儘早對症下藥，絕對不能輕視流感的嚴重性！

第二代抗流感病毒特效藥 只需服食1次 有效阻截病毒複製

現時治療流感的藥物主要分為兩種，傳統的抗病毒藥物需要連續服用5天，每天2粒合共10粒；第二代抗流感病毒特效藥只需服用1次。兩者作用稍有不同，第一代藥物作用是阻止病毒離開已感染細胞；第二代則是阻截流感病毒在體內複製，減低病毒繁殖能力。林醫生補充：「不少患者覺得即使不用服藥亦會自行痊癒，亦有患者即使服用傳統流感藥，也會根據康復進度自行停藥。其實就算病情好轉，亦不代表病毒已被清除，剩餘的流感病毒隨時會『死灰復燃』，令病情持續反覆。第二代抗流感病毒特效藥只需服用一次，不僅提高了治療的依從性，更能快速降低病毒量，從而減低病毒對身體及免疫系統的損害。」

及早服用流感特效藥 有助預防感染