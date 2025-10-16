預防第二常見癌症 9個助減大腸癌威脅的生活習慣

高纖、植物性飲食：含有大量水果、蔬菜、全穀物和豆類纖維的飲食，可降低大腸癌風險，因為纖維有助規律排便，以及清除結腸中的致癌物質。

維持健康體重：肥胖是大腸癌的重要風險因素，因為體內脂肪過多可導致慢性發炎和荷爾蒙失衡，進而促進癌症發展。

恆常運動：規律的體能活動可降低大腸癌的風險，每星期至少進行150分鐘中等強度的運動，例如快走或騎自行車，有助維持健康體重及改善整體腸道功能。