健康
2025-10-16 11:30:00

預防第二常見癌症 9個助減大腸癌威脅的生活習慣

大腸癌

大腸癌是本港以至全球最常見的癌症之一，雖然大腸癌可以奪走健康甚至性命，但不少研究表明，多達45%的大腸癌可以透過積極措施有效預防，例如有9種生活習慣可減低患上大腸癌的風險。

9個生活習慣

  • 高纖、植物性飲食：含有大量水果、蔬菜、全穀物和豆類纖維的飲食，可降低大腸癌風險，因為纖維有助規律排便，以及清除結腸中的致癌物質。
  • 維持健康體重：肥胖是大腸癌的重要風險因素，因為體內脂肪過多可導致慢性發炎和荷爾蒙失衡，進而促進癌症發展。
  • 恆常運動：規律的體能活動可降低大腸癌的風險，每星期至少進行150分鐘中等強度的運動，例如快走或騎自行車，有助維持健康體重及改善整體腸道功能。
  • 限量飲酒：過量飲酒是已知的大腸癌風險因素，故此應將酒量控制在適當水平，若能少沾便更佳。
大腸癌篩查計劃，預防大腸癌實踐健康生活（衛生署單張） 大腸癌篩查計劃，50至75歲人士留意（衛生署單張） 大腸癌篩查計劃，參加者資格（衛生署單張） 大腸癌篩查計劃，大便隱血測試（衛生署單張） 大腸癌篩查計劃，篩查步驟（衛生署單張）
  • 遠離煙草：吸煙會增加多種癌症風險，甚至導致死亡。
  • 補充水分：充足的水分有助消化系統健康，並保持規律排便。
  • 定期篩檢：定期篩檢大腸癌可及早發現癌前息肉及異常，達到防範圍於未然的效果。
  • 減少接觸環境毒素：減少接觸殺蟲劑或工業化學物質等環境毒素，或許可降低患癌風險。
  • 注意症狀：及早發現大腸癌症狀，以免借失治療的黃金時間，若持續有腹部不適或腹脹、不明原因的體重減輕、排便情況改變，包括腹瀉或便秘等，都宜盡早求醫處理。

