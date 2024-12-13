預防HPV感染 無分男女

常說HPV疫苗可預防子宮頸癌，事實上男性若感染HPV的話，也有可能患上口咽癌、肛門癌及性器疣等疾病。香港防癌會及英華書院首次合作，舉辦網上講座，向男校學生及家長推廣HPV知識，了解相關風險，並計劃資助學生接種HPV疫苗。 英華書院校長陳狄安表示，「學校希望為學生設置一個平台，做好教育工作，讓他們認識HPV。」人類乳頭瘤病毒(HPV)於1949年首次被科學家發現，及後證實可感染肛門、生殖道、上呼吸道及上消化道的皮膚和黏膜上皮細胞。

可致多種癌症 港大醫學院助理院長(環球拓展)及微生物學系臨床教授陳福和指出，在二百多種HPV類型當中，約40種會感染人類的生殖器官；其中HPV 16和HPV 18引起約七成的子宮頸癌個案；HPV 6和HPV 11則常見與性器疣(俗稱椰菜花)有關。「除了子宮頸癌外，HPV還可誘發肛門癌、陰道癌、外陰癌及各種類型的頭頸癌。」幾乎所有有性生活的人，一生中都有可能感染到HPV，「雖然免疫系統可自動清除大部分HPV，但若持續受到感染，或者感染到較高危的類型，就有可能致癌。」 男性感染盛行率更高 研究發現，男性感染HPV盛行率比女性還要高，其中性器疣估計每年有1,730萬宗男性新症，陳福和續指，「數字還有可能被低估，因為是性病而諱疾忌醫，又或不敢求診等。」雖然性器疣並不致命，但會經常復發，不易斷尾，令人困擾。世衛指出，25至29歲年輕人為HPV感染率最高的一群，而全球15歲或以上男性，近1/3感染最少一種HPV，1/5更感染了最少一種高危或致癌的HPV。

疫苗預防感染 接種HPV疫苗是有效預防HPV的方法，歐美國家已提倡9至13歲男童接種HPV疫苗，以預防感染；14至25歲男士也應接種，而26至45歲男士，則可先諮詢醫生，評估接種疫苗會否帶來好處。陳福和解釋，「現時9價HPV疫苗可預防感染9種HPV類型的感染，若接種前已感染其中某些HPV，疫苗對於該類型HPV的保護便無效，所以在有性接觸前接種效果最好。HPV疫苗是類似病毒的蛋白，而不是滅活或減活疫苗，不含DNA，也不會造成感染，可安全接種。」 資助接種疫苗 英華書院及香港防癌會首次合作，今晚將會舉辦網上講座，為學生家長講解男生預防HPV的重要，家長反應踴躍，通告發出第一天已有一半回應出席。陳狄安表示，「如果學生有接種意願，各方面配合亦理想的話，最快可於下學期為學生接種第一劑疫苗。當然接種非強迫性，他們可以自行決定。」香港防癌會癌症預防護士楊嘉慧指，香港防癌會將資助一半接種疫苗的費用，「今次亦屬先導計劃，如反應良好，將來或擴展至其他學校推行。長遠希望政府可為男童接種HPV疫苗。」英華書院家長教師會主席王國榮十分歡迎是次合作，認為讓學生及早有接種的選擇是好事。