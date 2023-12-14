頑固型高血壓 可致中風及心臟病 腎臟交感神經消融術 有效平穩血壓

香港有不少高血壓患者，由於大部份患者沒有明顯症狀，所以根本不知自己有血壓問題。然而高血壓為「隱型殺手」，可增加心血管疾病、冠心病、中風、腎病及眼底血管增生的風險。香港亞洲心臟中心主任、心臟科專科林逸賢醫生指，以往高血壓主要靠改善生活習慣和藥物控制，但如遵照醫囑後血壓仍然偏高，患者需要同時服用多種血壓藥來控制，現時則建議病人可選擇進行「腎臟交感神經消融術(RDN)」以穩定血壓。

「高血壓是三高中最常見的，根據去年衛生署公布的調查結果顯示，本港有近30%成年人有血壓高問題。」林醫生指只有少部份患者會感頭暈及頭痛，其餘患者沒有任何問題。當血壓長期偏高，便容易引致爆血管，如腦出血失救致死，或是大動脈內膜撕裂亦可引致猝死。「高血壓亦可致腦血管、心血管、腎血管或腳血管變壞慢慢阻塞，出現慢性問題，這樣可引致中風、需洗腎或爛腳等。所以血壓高是一直潛伏體內的沉默殺手，隨時會突然出現成為致命元凶。」

定期測血壓 及早發現並控制風險

林醫生指血壓高是血管老化的過程，他建議三十歲以上的成年人應養成定期量血壓的習慣，當發現血壓超標（上壓＞130mmHg；下壓＞80 mmHg），便屬於早期高血壓，可以透過改變生活習慣，如戒煙戒酒，少鹽少油等控制血壓。但如到了第一期高血壓（上壓＞140mmHg-159 mmHg；下壓＞90 mmHg-99 mmHg），這階段除了生活習慣改變，還需輔以藥物控制。第二期高血壓為（上壓＞160mmHg-179 mmHg；下壓＞100 mmHg-109 mmHg），這已很嚴重需要立即尋求醫護人員協助，當上壓每上升20mmHg或下壓上升10mmHg，患血液循環慢性疾病的風險便會增加1倍，然而有約15%患者的控制效果不理想，需考慮接受腎臟交感神經消融術。

腎臟交感神經消融術是一種介入治療，醫生會於病人大腿內側進行局部麻醉，並從其中一側大腿的股動脈以打針方式置入一條中空鞘管，以便將治療專用的導管放入體內。當導管到達其中一邊腎臟動脈後，會在4個合適的位置同時利用高頻率電波進行神經組織電擊治療，每次需時約1分鐘，當一邊的腎動脈完成治療後，醫生便會於另一邊腎重複步驟，直至手術完成，便會取出所有治療的導管器材。手術可以減低腎動脈附近神經線的活躍程度，降低腎素（血管收縮素）分泌以達控制血壓的目的。