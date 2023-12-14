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健康
2023-12-14 10:00:00
日報

頑固型高血壓 可致中風及心臟病 腎臟交感神經消融術 有效平穩血壓

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香港有不少高血壓患者，由於大部份患者沒有明顯症狀，所以根本不知自己有血壓問題。然而高血壓為「隱型殺手」，可增加心血管疾病、冠心病、中風、腎病及眼底血管增生的風險。香港亞洲心臟中心主任、心臟科專科林逸賢醫生指，以往高血壓主要靠改善生活習慣和藥物控制，但如遵照醫囑後血壓仍然偏高，患者需要同時服用多種血壓藥來控制，現時則建議病人可選擇進行「腎臟交感神經消融術(RDN)」以穩定血壓。

林逸賢醫生指腎臟交感神經消融術是利用導管及高頻率電波進行治療，以減低腎動脈神經的活躍程度，降低腎素分泌以控制血壓。

「高血壓是三高中最常見的，根據去年衛生署公布的調查結果顯示，本港有近30%成年人有血壓高問題。」林醫生指只有少部份患者會感頭暈及頭痛，其餘患者沒有任何問題。當血壓長期偏高，便容易引致爆血管，如腦出血失救致死，或是大動脈內膜撕裂亦可引致猝死。「高血壓亦可致腦血管、心血管、腎血管或腳血管變壞慢慢阻塞，出現慢性問題，這樣可引致中風、需洗腎或爛腳等。所以血壓高是一直潛伏體內的沉默殺手，隨時會突然出現成為致命元凶。」

定期測血壓 及早發現並控制風險

林醫生指血壓高是血管老化的過程，他建議三十歲以上的成年人應養成定期量血壓的習慣，當發現血壓超標（上壓＞130mmHg；下壓＞80 mmHg，便屬於早期高血壓，可以透過改變生活習慣，如戒煙戒酒，少鹽少油等控制血壓。但如到了第一期高血壓（上壓＞140mmHg-159 mmHg；下壓＞90 mmHg-99 mmHg，這階段除了生活習慣改變，還需輔以藥物控制。第二期高血壓為（上壓＞160mmHg-179 mmHg；下壓＞100 mmHg-109 mmHg，這已很嚴重需要立即尋求醫護人員協助，當上壓每上升20mmHg或下壓上升10mmHg，患血液循環慢性疾病的風險便會增加1倍，然而有約15%患者的控制效果不理想，需考慮接受腎臟交感神經消融術。

腎臟交感神經消融術是一種介入治療，醫生會於病人大腿內側進行局部麻醉，並從其中一側大腿的股動脈以打針方式置入一條中空鞘管，以便將治療專用的導管放入體內當導管到達其中一邊腎臟動脈後，會在4個合適的位置同時利用高頻率電波進行神經組織電擊治療，每次需時約1分鐘，當一邊的腎動脈完成治療後，醫生便會於另一邊腎重複步驟，直至手術完成，便會取出所有治療的導管器材。手術可以減低腎動脈附近神經線的活躍程度，降低腎素（血管收縮）分泌以達控制血壓的目的。

手術過程約60分鐘，而且創口小、復原快，效果亦理想。

臨床效果理想 減併發症死亡風險

林醫生指進行腎臟交感神經消融術不單傷口微細，且風險極低，而手術一般需時約60分鐘，術後最快可即日出院。根據臨床數據證實，腎臟交感神經消融術的效果理想，特別適合有抗藥性及經常忘記服藥的長者，近期一位病人的血壓水平一直不理想，但因服食不同降血壓藥皆有副作用，在醫生建議下做了手術後，控制血壓效果理想，憂慮亦因而緩解。臨床研究結果顯示，手術後患者24小時上壓平均值可下降20mmHg，效果可持續至術後3年。「於早前的臨床研究病人的血壓只要下降2mmHg，病人因中風死亡的風險便下跌10%，心臟病發的風險亦下跌7%，可見手術的效果顯著。」

林醫生建議血壓控制效果欠佳、上壓長期維持160mmHg以上，或用藥有副作用，以及經常忘記用藥的長者，應採用腎臟交感神經消融術控制血壓。

術後繼續用藥 保持良好習慣

林醫生提醒，病人完成手術後仍需繼續服降血壓藥及維持良好生活習慣，以減低日後出現併發症的機會，就算要嘗試減藥，亦需在醫生監察及建議下進行。

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