頑疾康復期可唔可以食中藥？

「頑疾康復期，可唔可以食中藥？」這是患者及其家屬在治療過程中經常提出的疑問。頑疾治療常伴隨免疫力下降、食慾不振等不適，影響患者的生活質量。在中藥裏有一道經典名方「西黃丸」，以清熱解毒、消腫散結及有助維持正常免疫功能，幫助病人紓緩身體不適，改善生活質素。 甚麼是西黃丸？ 西黃丸是由牛黃、麝香、乳香、沒藥等名貴藥材配製的經典中成藥，紓緩康復期間的熱毒壅盛及瘀血阻滯。 牛黃以清熱解毒著稱；

麝香促進氣血流通，有效滲透，助於散結止痛；

乳香與沒藥則活血化瘀，或有助減輕腫脹及瘀血相關不適。 誰人適合服食西黃丸？ 西黃丸適合出現以下症狀的患者： 熱毒症狀：例如發燒、口乾、便秘、舌頭紅或者有黃苔，有局部紅腫痛。

淋巴結腫脹：有硬塊或者腫脹。

體質偏熱：平時易「上火」，例如好易出汗、口渴、喉嚨乾。

西黃丸以上等牛黃為主要原料而得名

西黃丸如何幫到病人？ 對於「正在接受西方治療，可以服用中藥嗎？」的疑問，在臨床應用中，西黃丸在緩解身體不適具有顯著療效，例如噁心、嘔吐、頭暈乏力、口腔不適等，通過清熱解毒作用幫助患者減輕局部不適。這些特性使西黃丸成為中西醫結合治療中的重要輔助藥物，與西藥治療產生協同作用，提升患者的舒適度及康復信心。 最後，在專業指導下，西黃丸不僅能安全使用，還可顯著緩解不適。其優勢在於根植於中醫辨證施治的理念，針對熱毒與瘀血病機精準施治，快速緩解不適等症狀，同時通過免疫調節及氣血調和改善患者整體狀況。在中西醫結合的治療模式中，西黃丸與西醫治療方案相輔相成，為患者提供更全面的康復支持。患者應在專業中醫師指導下，結合個人病情精準施藥，以確保療效與安全。

北京同仁堂出品之傳統品種「西黃丸」，由牛黃、麝香、醋乳香、醋沒藥組成 ，具有清熱解毒、消腫散結之功效。同仁堂「西黃丸」可追溯到清代同治八年（1869年），其製作工藝傳承已有150多年文字記載，更入選北京市級「非物質文化遺產項目」，彰顯同仁堂「配方獨特、選料上乘、工藝精湛」的製藥特色。



現於同仁堂專門店、裕華國貨及華豐國貨有售。