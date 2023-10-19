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健康
2023-10-19 07:30:00

頑症療程可唔可以食中藥？本地大學中醫藥學院權威醫師指導 中西醫結合對抗頑症 定期檢查最重要

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頑症療程可唔可以食中藥？本地大學中醫藥學院權威醫師指導 中西醫結合對抗頑症 定期檢查最重要

頑症療程可唔可以食中藥？本地大學中醫藥學院權威醫師指導 中西醫結合對抗頑症 定期檢查最重要

有臨床頑症專科醫生稱，西醫治療為頑症的最佳治療方法，中醫屬輔助性質，香港有研究慈善機構現有中西醫結合療程，頑症病人做療程期間，可配合中醫處方的中藥，舒緩療程帶來的不適。同時，病人至少每三星期進行驗血，測試肝、腎功能，並建議頑症病人療程期間要服用中藥，應同時告知中西醫，讓西醫監察身體狀況，中醫處方時亦可避免出現藥物相沖情況。

本地大學中醫藥學院腫瘤專科部門指出現代研究顯示靈芝、雲芝、人參、冬蟲夏草等含有抗頑物質，這是其中有助解決問題的方法，要對抗異細胞，必須多方法綜合施用，並按不同的情況選擇適當的方案。應用中醫藥，首先應明白到治頑是多種方法的綜合療程，因為頑症是全身性的問題，隨著頑症的發展，可由局部侵犯至全身各個組織及系統，必須多方面兼顧。通過實踐，觀察到中醫藥無論對減少、或控制、療程中所產生的不良反應有一定作用，能順利進行、克服各個療程的不適等問題，甚至提前完成療程。故此，中醫藥是可以應用於頑症療程的全過程，與西醫藥並進，同時採用中西醫結合的方法來對抗頑症。至於同時服用中西藥一般是沒有太大問題，只要服用兩者之間有1-2小時的相隔時間即可，但具體應用情況應諮詢註冊醫生或醫師的意見。

位元堂中醫團隊

位元堂中醫團隊

位元堂，擁有全港最大*的中醫團隊，由中醫指導下建議頑症人士使用處方中藥，靈芝雲芝類保健品或中成藥，獲得最適切的療程期間支援。

根據美國發布的臨床研究報告顯示，有專家發現雲芝所含的多醣肽（Polysaccharide Polypeptide）和雲芝多醣╴K（Polysaccharide-K）有助輔助免疫治療，提升抗頑患者存活率。位元堂純野生雲芝膠囊，香港衞生署認可註冊中成藥，榮獲位元堂多位中醫推薦。本品含有豐富雲芝多醣，推出市場十年，一直與頑症患者同行，可透過中醫指導下使用及適合為頑症患者紓緩療程不適，頑疾人士應選擇使用銷售歷史較長，具有中醫指導及認可的輔助產品，更有保障。

真實用家分享

真實用家分享

位元堂純野生雲芝真實用家李先生患有第二期肺頑，療程期間服用後大大減低療程不適，療程後都保持服食，持續抗頑復康。

靈芝產品方面，位元堂破璧靈芝孢子（升級配方），靈芝孢子含豐富靈芝多醣與總三萜，屬提防頑症及增強免疫人士經濟之選。

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*截至2021817日，與香港主要中藥保健品零售店中醫師數量比較
^位元堂靈芝孢子油1粒含量等於2.7粒其他孢子油品牌。位元堂靈芝孢子油含量為每粒400毫克；與市場上其他品牌相比，品牌A為每粒200毫克，品牌B為每粒150毫克，位元堂靈芝孢子油含量即等同於其他品牌的2倍至2.7
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