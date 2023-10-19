頑症療程可唔可以食中藥？本地大學中醫藥學院權威醫師指導 中西醫結合對抗頑症 定期檢查最重要

有臨床頑症專科醫生稱，西醫治療為頑症的最佳治療方法，中醫屬輔助性質，香港有研究慈善機構現有中西醫結合療程，頑症病人做療程期間，可配合中醫處方的中藥，舒緩療程帶來的不適。同時，病人至少每三星期進行驗血，測試肝、腎功能，並建議頑症病人療程期間要服用中藥，應同時告知中西醫，讓西醫監察身體狀況，中醫處方時亦可避免出現藥物相沖情況。

本地大學中醫藥學院腫瘤專科部門指出現代研究顯示靈芝、雲芝、人參、冬蟲夏草等含有抗頑物質，這是其中有助解決問題的方法，要對抗異細胞，必須多方法綜合施用，並按不同的情況選擇適當的方案。應用中醫藥，首先應明白到治頑是多種方法的綜合療程，因為頑症是全身性的問題，隨著頑症的發展，可由局部侵犯至全身各個組織及系統，必須多方面兼顧。通過實踐，觀察到中醫藥無論對減少、或控制、療程中所產生的不良反應有一定作用，能順利進行、克服各個療程的不適等問題，甚至提前完成療程。故此，中醫藥是可以應用於頑症療程的全過程，與西醫藥並進，同時採用中西醫結合的方法來對抗頑症。至於同時服用中西藥一般是沒有太大問題，只要服用兩者之間有1-2小時的相隔時間即可，但具體應用情況應諮詢註冊醫生或醫師的意見。