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健康
2023-12-08 04:29:52
日報

頭劇痛+頸梗 小心腦動脈瘤破裂

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頭劇痛+頸梗 小心腦動脈瘤破裂

頭劇痛+頸梗 小心腦動脈瘤破裂

早前大馬女星莊群施因腦動脈瘤破裂離世，令人關注這個腦部疾病。惟腦動脈瘤於破裂之前並無徵狀，大多是因為其他不適而做腦部檢查才發現，令人防不勝防！

神經外科專科醫生麥偉傑表示，腦動脈瘤並非一個腫瘤，而是凸出的血管，「它通常在腦血管分支出現。血管壁因不同的原因變薄，動脈內的高壓血液便會將薄弱的血管壁擠出而形成動脈瘤。」雖然此症成因不明，不過有些影響結締組織的疾病，如埃勒斯—當洛斯綜合症會增加腦動脈瘤風險，多囊腎病亦跟腦動脈瘤有密切關係。

神經外科專科醫生 麥偉傑

麥偉傑指腦動脈瘤未必有症狀，通常是因其他疾病做檢查時發現。

頭痛像爆炸

若腦動脈瘤體積只有數毫米，並不會出現病徵，惟已經有可能破裂。麥偉傑續指，「腦血管瘤破裂時，患者會有突發和像爆炸一樣的頭痛，甚至是人生第一次經歷這樣的痛楚；部分患者會有頸梗或頸痛。少數巨型腦動脈瘤(大於25毫米)即使沒有破裂，也可因為壓迫視神經而導致單眼視力下降，值得留意。」而如腦動脈瘤破裂，有三分一患者會因腦壓過高和心肺衰竭死亡。

血管分流支架

利用支架分流血液，減少血液流入腦動脈瘤，便可大減破裂風險。

支架分流血液

大部分偶發性腦動脈瘤被發現，都是因為患者出現其他不適，例如頭痛、暈昡、懷疑中風等，再接受磁力共振時發現，及後醫生一般會利用電腦掃描血管造影以確診。麥偉傑指出，「傳統上治療腦動脈瘤的方法主要是開腦手術，放入鈦金屬夾將腦動脈瘤和主血管斷流。而現今較常用的方法是經手腕橈動脈的微創導管介入治療，放入血管分流支架。此法比過往經大腿股動脈作介入治療，可減少創傷和減低併發症風險。」不過，並非所有偶發性腦動脈瘤都要做手術處理，「主要視乎種族、瘤的大小和位置、年紀、有沒有高血壓，以及過往有否破裂病史等去決定。」

須服半年抗血小板藥

如果腦動脈瘤毋須手術處理，患者務必要戒煙和留意控制血壓，因為這兩種原因都可導致腦動脈瘤變大。至於接受了較常做的微創導管介入手術患者，術後6個月要服用抗血小板藥，首3個月更要服用兩款藥。麥偉傑提醒，「服用抗血小板藥期間，特別是頭3個月，身體較易撞瘀，如罕見地出現大小便出血的副作用，便要盡快諮詢醫生。」

至於能否預防腦動脈瘤復發，麥偉傑認為經手術處理之後復發個案並不多見，術後6個月再電腦掃描便可，惟在其他血管出現另一粒腦動脈瘤的風險仍比一般人高20%至30%。

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