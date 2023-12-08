頭劇痛+頸梗 小心腦動脈瘤破裂

早前大馬女星莊群施因腦動脈瘤破裂離世，令人關注這個腦部疾病。惟腦動脈瘤於破裂之前並無徵狀，大多是因為其他不適而做腦部檢查才發現，令人防不勝防！ 神經外科專科醫生麥偉傑表示，腦動脈瘤並非一個腫瘤，而是凸出的血管，「它通常在腦血管分支出現。血管壁因不同的原因變薄，動脈內的高壓血液便會將薄弱的血管壁擠出而形成動脈瘤。」雖然此症成因不明，不過有些影響結締組織的疾病，如埃勒斯—當洛斯綜合症會增加腦動脈瘤風險，多囊腎病亦跟腦動脈瘤有密切關係。

頭痛像爆炸 若腦動脈瘤體積只有數毫米，並不會出現病徵，惟已經有可能破裂。麥偉傑續指，「腦血管瘤破裂時，患者會有突發和像爆炸一樣的頭痛，甚至是人生第一次經歷這樣的痛楚；部分患者會有頸梗或頸痛。少數巨型腦動脈瘤(大於25毫米)即使沒有破裂，也可因為壓迫視神經而導致單眼視力下降，值得留意。」而如腦動脈瘤破裂，有三分一患者會因腦壓過高和心肺衰竭死亡。