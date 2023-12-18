熱門搜尋:
黎智英 天氣 工展會2023 聖誕節2023 六合彩 旅發局餐飲消費券 周海媚 THE SOUTHSIDE 恒生指數 日圓匯率 叱咤2023 肺炎支原體 社內相親 年少日記 MIRROR YOHO WEST 新聞女王 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 冬天 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
健康
2023-12-18 13:30:22

頭暈不一定是眩暈症！7旬婦吃止暈藥2年未改善　一查竟是「冠心病」作怪

分享：
頭暈

冠心病為冠狀動脈疾病，常見症狀包括胸悶痛(約佔80%)、腹痛(約佔10%)等，不過約有5%的少數患者會出現頭暈症狀，甚至沒有症狀表現。

70A女士，因為頭暈症狀前往耳鼻喉科就診，但並未查出眩暈症等相關病因，持續服用止暈藥長達2年，症狀仍未改善，改往神經內科就診也查不出有腦神經方面的問題，最後前往國泰醫院心血管中心就診，經醫師檢查發現其右冠狀動脈狹窄、心肌下壁缺氧，頭暈症狀竟是「冠心病」所引起的。

Ad Block

冠心病不一定只會胸悶痛 少數患者會以頭暈表現

冠心病為冠狀動脈疾病，當冠狀動脈硬化、變窄、阻塞時，會導致心臟血流不順引發各種症狀。國泰醫院心血管中心心臟加護病房主任張釗監表示，常見症狀包括胸悶痛(約佔80%)、腹痛(約佔10%)等，不過約有5%的少數患者會出現頭暈症狀，甚至沒有症狀表現。

張釗監主任推測，這名A女士應該是因為停經後心血管缺少了荷爾蒙這層保護，再加上病人本身就有體重過重、高血糖、高血脂、高血壓等問題，平時又未良好控制，飲食油膩、缺少運動，因此導致冠狀動脈硬化、狹窄，出現頭暈等少見的非典型症狀。

所幸有及時發現A女士冠狀動脈狹窄的問題，在經由通波仔，撐起狹窄的血管內壁重建血流後，也改善了頭暈症狀，並避免頭暈跌倒腦出血、組織壞死、心肌梗塞猝死等憾事發生。

國泰醫院心血管中心心臟加護病房主任張釗監

國泰醫院心血管中心心臟加護病房主任張釗監

「這些」都是冠心病高危險群 如何減少疾病風險？

40歲以上男性、60歲以上女性、停經後女性、三高患者、缺乏運動、體重過重、壓力大、有冠狀動脈家族史者及長期吸煙者等，都是容易引發冠心病的高危險群。高危險群應避免突然激烈運動、爬坡或上樓梯時提重物、天冷或季節變化外出、情緒起伏大，以免引發冠心病。張釗監主任也提到，民眾平日應規律運動、健康飲食、作息正常、控制三高、維持理想體重、勿吸煙，以降低冠狀動脈疾病發生。

尤其最近季節交替，天氣變冷血管容易收縮，張釗監主任提醒，民眾應提高警覺若有胸悶痛等症狀，建議就醫檢查，另外如果出現頭暈症狀，經檢查排除耳鼻喉、神經內科問題後，應考慮至心臟科檢查是否為冠心病、心肌梗塞等冠狀動脈疾病所引起的，及早就醫以免延誤就醫，導致猝死等憾事發生。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受