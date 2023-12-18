頭暈不一定是眩暈症！7旬婦吃止暈藥2年未改善　一查竟是「冠心病」作怪

冠心病為冠狀動脈疾病，常見症狀包括胸悶痛(約佔80%)、腹痛(約佔10%)等，不過約有5%的少數患者會出現頭暈症狀，甚至沒有症狀表現。

70歲A女士，因為頭暈症狀前往耳鼻喉科就診，但並未查出眩暈症等相關病因，持續服用止暈藥長達2年，症狀仍未改善，改往神經內科就診也查不出有腦神經方面的問題，最後前往國泰醫院心血管中心就診，經醫師檢查發現其右冠狀動脈狹窄、心肌下壁缺氧，頭暈症狀竟是「冠心病」所引起的。

冠心病不一定只會胸悶痛 少數患者會以頭暈表現

冠心病為冠狀動脈疾病，當冠狀動脈硬化、變窄、阻塞時，會導致心臟血流不順引發各種症狀。國泰醫院心血管中心心臟加護病房主任張釗監表示，常見症狀包括胸悶痛(約佔80%)、腹痛(約佔10%)等，不過約有5%的少數患者會出現頭暈症狀，甚至沒有症狀表現。

張釗監主任推測，這名A女士應該是因為停經後心血管缺少了荷爾蒙這層保護，再加上病人本身就有體重過重、高血糖、高血脂、高血壓等問題，平時又未良好控制，飲食油膩、缺少運動，因此導致冠狀動脈硬化、狹窄，出現頭暈等少見的非典型症狀。

所幸有及時發現A女士冠狀動脈狹窄的問題，在經由通波仔，撐起狹窄的血管內壁重建血流後，也改善了頭暈症狀，並避免頭暈跌倒腦出血、組織壞死、心肌梗塞猝死等憾事發生。