頭痛怎麼辦｜6個穴位幫助減輕不適

頭痛（英文︰Headache）可說是大部分人都經歷過的困擾，當中最常見的是緊張型頭痛，如果是偏頭痛或者叢集性頭痛，情況則較嚴重，或須求診助改善病情。如果是一般的緊張型頭痛，其實有方法可作即時紓緩，未必要用到止痛藥。

緊張型頭痛原因｜由壓力形成 緊張型頭痛的成因一般是因為焦慮或者壓力而引致頭頂一些肌肉收縮，頭部感到束縛或壓迫的痛感，可出現在頭部兩側、前額、後尾枕等不同位置。典型例子是工作至下午時會開始頭痛，有時下班後會感到紓緩。不少患者同時會出現肩頸、上背位置繃緊的徵狀，因此低頭族等長期姿勢不良的人士都較易有緊張型頭痛。