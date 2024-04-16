頭痛舒緩穴道｜中醫教你按摩11個穴位 「拒按」時不宜

許多人常有頭痛問題，除了吃止痛藥外，有些人還會透過頭痛舒緩穴道按摩來緩解，但這對頭痛治療真的有效嗎？衛福部臺北醫院中醫科醫師鄭伊倫表示，中醫除了會依證型區分、治療頭痛（英文︰Headache）外，它還有「經絡」的概念，會區分不同區塊的頭痛，選取相對應的經絡、穴位進行治療，所以其實也能透過按摩來緩解頭痛。
頭痛依經絡分為4大類 可選取相關穴位進行治療
中醫依照誘發頭痛的原因、疼痛型態、症狀等，可分為風證頭痛、陽亢頭痛、痰濕頭痛、血瘀頭痛、虛證頭痛等5大證型。
另外，鄭伊倫提到，經絡通常也會走到頭部，尤其是動能較強的陽經，因此頭痛還可以依經絡、位置分為以下4種頭痛：
- 太陽經頭痛：太陽經位在後腦到脊椎兩側脖子處，因此若後頸、後腦位置疼痛的話，中醫會選取太陽經、膀胱經相關的穴位進行治療。另外，後頸是身體第一個接觸外在環境的最大面積，如：風、陽光、濕等都較容易由太陽經的經絡進入，而且有情緒壓力、血壓偏高時，也較容易由後腦沿路向上緊痛，因此部分風證頭痛、陽亢頭痛也會選擇太陽經加強治療。
- 少陽經頭痛：「少陽經頭痛」的位置是在頭部兩側太陽穴處，這也是偏頭痛較容易發作的位置，它通常也與陽亢頭痛較有相關性，因為頭部兩側有膽經、三焦經，這部位通常和壓力、作息、睡眠有關。因此若是耳朵上方區塊出現頭痛時，通常會選擇少陽經相關的穴位進行治療。
- 陽明經頭痛：頭痛範圍是在臉的正面，包含額頭、眉棱骨，甚至痛到鼻子、牙齒等處，有時長時間用眼感到眉棱骨處很脹、眼壓偏高、眉心處疼痛等，都被稱為「陽明經頭痛」。陽明經頭痛通常與長時間用眼、五官問題（如：牙齒造成不適、鼻塞、鼻竇炎）等有關，這部分的疼痛中醫會選用陽明經的穴位做處理，它是較偏胃、大腸相關的經絡，因為這些經絡、穴位較容易走在臉的正前方。
- 巔頂痛：頭頂疼痛就稱為「巔頂痛」，這裡是所有陽經都會經過的地方，比較特別的是「肝經」也會經過此處，因此除了陽經的穴位外，中醫也會選擇肝經的穴位，或是處理肝火的藥物一起處理頭痛問題。
頭痛按摩11穴位按法
頭痛除了依不同證型使用中藥治療外，中醫師也會評估頭痛的區塊，選擇相對應的經絡，透過引經藥、針灸等方式加強治療。另外，大家平時其實也可以透過按摩來緩解頭痛問題，鄭伊倫醫師表示，按摩可以舒緩緊繃的肌肉、局部的疼痛，以下11個穴位都可以進行按摩：
1. 後面頭痛(包含後腦、頸等)：
- 風池穴：
與風證有關的頭痛大部分都會選擇風池穴來做治療，不過風池穴基本上是頭痛萬用穴，肩膀、頸上的肌肉很多會經過此處，同時它也是某些肌肉的起始點，所以按壓此處也可以舒緩平時肩頸痠痛的問題。建議可用兩側大拇指往對側眼睛方向按摩。
- 肩井穴
- 完骨穴：位在耳後骨頭下方凹陷處，與胸鎖乳突肌相關，若感到頸部緊繃時也可以按摩此處。
- 翳風穴：位在耳後骨頭到耳朵中間的凹窩處，可以和完骨穴一起按摩。
2. 側邊頭痛：
- 率谷穴：耳朵上方2根手指頭處
- 太陽穴：在率谷穴前面，兩個穴位可以一起推，緩解側邊頭痛
3. 前面頭痛(包含前額、臉部等處)：
- 神庭穴：在髮際緣的正中間
- 頭臨泣：在髮際緣兩側，可以從前面頭髮的髮際正中間往兩側刮，一路從神庭穴、頭臨泣刮到太陽穴，能緩解前額頭痛。
- 攢竹穴：位在眉頭，如果覺得眼睛脹、眼壓偏高、鼻子／鼻竇不適也可以按摩紓緩。
- 絲竹空穴：位在眉尾，建議可以從眉頭(攢竹穴)推到眉尾，按壓整個眉毛。
4. 頭頂頭痛：
- 百會穴：位在頭頂正上方，若頭頂不適或感到整個頭都脹脹的，可以按摩此處，或是直接用梳子從百會穴往四個方向梳，可以舒緩頭部脹痛的情形。
不過，穴道按摩分為「喜按」、「拒按」，鄭伊倫醫師說明，「喜按」指的是按下去會覺得舒服的地方，這時就會建議做按壓刺激，不過相反的「拒按」，按壓時會覺得疼痛、不舒服，這時就建議先不要按摩，可以用熱敷的方式緩解，或是按壓周邊，當周邊較紓緩後疼痛的部分也會跟著緩解。
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