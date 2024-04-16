頭痛舒緩穴道｜中醫教你按摩11個穴位 「拒按」時不宜

許多人常有頭痛問題，除了吃止痛藥外，有些人還會透過頭痛舒緩穴道按摩來緩解，但這對頭痛治療真的有效嗎？衛福部臺北醫院中醫科醫師鄭伊倫表示，中醫除了會依證型區分、治療頭痛（英文︰Headache）外，它還有「經絡」的概念，會區分不同區塊的頭痛，選取相對應的經絡、穴位進行治療，所以其實也能透過按摩來緩解頭痛。

頭痛按摩11穴位按法

頭痛除了依不同證型使用中藥治療外，中醫師也會評估頭痛的區塊，選擇相對應的經絡，透過引經藥、針灸等方式加強治療。另外，大家平時其實也可以透過按摩來緩解頭痛問題，鄭伊倫醫師表示，按摩可以舒緩緊繃的肌肉、局部的疼痛，以下11個穴位都可以進行按摩：

1. 後面頭痛(包含後腦、頸等)：

風池穴：

與風證有關的頭痛大部分都會選擇風池穴來做治療，不過風池穴基本上是頭痛萬用穴，肩膀、頸上的肌肉很多會經過此處，同時它也是某些肌肉的起始點，所以按壓此處也可以舒緩平時肩頸痠痛的問題。建議可用兩側大拇指往對側眼睛方向按摩。