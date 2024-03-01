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健康
2024-03-01 13:30:19

頭痛起來要人命！大腦沒有疼痛接受器，到底是誰在作怪？

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頭痛起來要人命！大腦沒有疼痛接受器，到底是誰在作怪？

大多數頭痛是由於「牽涉性疼痛」引起的，意指人感覺到疼痛的地方與實際的病灶不同，而是與身體其他部位有關。

大腦可以感知全身的疼痛，但其實並沒有自己的痛覺接受器，那為什麼頭痛會這麼痛呢？專家表示，大多數頭痛是由於「牽涉性疼痛」引起的，意指人感覺到疼痛的地方與實際的病灶不同，而是與身體其他部位有關。常見的偏頭痛長期累積宛如「失控的大火」，建議患者及早治療效果較佳，能夠大幅降低頭痛的嚴重程度和頻率。

頭痛非常普遍，而且有多種臨床表現，從輕微不適到使人衰弱，或持續幾分鐘到幾天都有可能。當頭痛時，甚至有人以為自己的大腦組織受傷，但其實並非如此。

田納西州范德比爾特健康中心的神經學家和頭痛專家查爾斯克拉克(Charles Clarke)表示，頭痛可能肇因於潛在的健康狀況，例如鼻竇腫脹、低血糖或頭部外傷。

頭痛起來要人命！大腦沒有疼痛接受器，到底是誰在作怪？

頭痛可能肇因於潛在的健康狀況。

牽涉性疼痛

從廣義上講，大多數頭痛是由於「牽涉性疼痛」引起的，意指人感覺到疼痛的地方與實際的病灶不同。這類似於背部椎間盤突出會導致坐骨神經痛(腿部疼痛)。大多數頭痛其實與身體其他部位的問題有關，例如下巴、肩膀和脖子，會導致大腦周圍的肌肉和神經疼痛。

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緊張型頭痛

以緊張型頭痛為例，根據世界衛生組織(WHO)資料指出，緊張型頭痛是最常見的複發性頭痛類型。克拉克說，緊張型頭痛通常好發於頭頂或前額的肌肉疼痛，也是頭帶所在的位置。

根據美國國立衛生研究院(NIH)資料顯示，這種疼痛是由臉部、頸部和頭皮肌肉緊張引起的，可能與壓力有關。克拉克說，頭部疼痛和顱骨肌肉緊張，還可能是繼發於另一種壓力反應，例如肩膀緊繃或下巴緊縮。

NIH表示，頭部、頸部和臉部周圍的肌肉和血管中的疼痛感應神經，可以藉由不同的過程觸發，例如血管擴張、壓力或肌肉緊張。一旦被激發，這些神經就會向大腦發送訊號，但痛覺卻彷彿來自腦組織深處。

頭痛起來要人命！大腦沒有疼痛接受器，到底是誰在作怪？

緊張型頭痛是最常見的複發性頭痛類型。

偏頭痛

偏頭痛是另一種類型的頭痛，會透過多種方式和部位讓患者感到疼痛，例如深層疼痛、表面疼痛；頭部的後部、左側或右側；甚至眼睛後側。偏頭痛的不同之處在於其嚴重性。

偏頭痛比其他頭痛更劇烈，且持續時間更長。這種疾病通常是遺傳性的，而且會導致噁心等其他症狀。偏頭痛的致病原因尚未清楚，其中一種理論認為，疼痛與三叉神經有關，三叉神經是頭部和臉部的感覺神經；硬腦膜是大腦的保護層，血管在這裡擴張和收縮。

偏頭痛的另一種解釋是，大腦刺激三叉神經通路並引發發炎反應，發炎透過硬腦膜血管擴散，三叉神經將訊號傳回腦幹，然後發炎擴散到對疼痛敏感的腦膜(大腦周圍的保護組織)，進而觸發頭痛。

克拉克說，血管發炎和神經刺激的傳訊是「一場失控的大火」。他說，這就像一個循環，變得越來越被激怒，導致偏頭痛的經驗不斷累積。這就是為什麼許多偏頭痛治療方法如果盡早治療效果會更好。

克拉克說，雖然身體周圍的疼痛和頭部疼痛之間的關係已經很明確，但引起頭痛的機制仍然不完全清楚。但好消息是目前醫學技術非常擅長治療，例如改善生活方式：練習瑜伽；服用成藥例如布洛芬(ibuprofen)和阿斯匹靈(aspirin)；針對嚴重頭痛的處方藥更能夠大幅降低頭痛的嚴重程度和頻率，「如果患者頭痛需要幫助，我們可以讓他們好很多。」

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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