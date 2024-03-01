頭痛起來要人命！大腦沒有疼痛接受器，到底是誰在作怪？

大腦可以感知全身的疼痛，但其實並沒有自己的痛覺接受器，那為什麼頭痛會這麼痛呢？專家表示，大多數頭痛是由於「牽涉性疼痛」引起的，意指人感覺到疼痛的地方與實際的病灶不同，而是與身體其他部位有關。常見的偏頭痛長期累積宛如「失控的大火」，建議患者及早治療效果較佳，能夠大幅降低頭痛的嚴重程度和頻率。 頭痛非常普遍，而且有多種臨床表現，從輕微不適到使人衰弱，或持續幾分鐘到幾天都有可能。當頭痛時，甚至有人以為自己的大腦組織受傷，但其實並非如此。 田納西州范德比爾特健康中心的神經學家和頭痛專家查爾斯克拉克(Charles Clarke)表示，頭痛可能肇因於潛在的健康狀況，例如鼻竇腫脹、低血糖或頭部外傷。

牽涉性疼痛 從廣義上講，大多數頭痛是由於「牽涉性疼痛」引起的，意指人感覺到疼痛的地方與實際的病灶不同。這類似於背部椎間盤突出會導致坐骨神經痛(腿部疼痛)。大多數頭痛其實與身體其他部位的問題有關，例如下巴、肩膀和脖子，會導致大腦周圍的肌肉和神經疼痛。

緊張型頭痛 以緊張型頭痛為例，根據世界衛生組織(WHO)資料指出，緊張型頭痛是最常見的複發性頭痛類型。克拉克說，緊張型頭痛通常好發於頭頂或前額的肌肉疼痛，也是頭帶所在的位置。 根據美國國立衛生研究院(NIH)資料顯示，這種疼痛是由臉部、頸部和頭皮肌肉緊張引起的，可能與壓力有關。克拉克說，頭部疼痛和顱骨肌肉緊張，還可能是繼發於另一種壓力反應，例如肩膀緊繃或下巴緊縮。 NIH表示，頭部、頸部和臉部周圍的肌肉和血管中的疼痛感應神經，可以藉由不同的過程觸發，例如血管擴張、壓力或肌肉緊張。一旦被激發，這些神經就會向大腦發送訊號，但痛覺卻彷彿來自腦組織深處。