頭痛、失眠……自律神經失調！5分鐘判讀是不是「心率變異」

生活步調快、工作壓力大的現代人，經常會有頭痛、失眠、胸悶、心悸、高血壓等狀況，檢查也找不出原因，吃藥也沒改善，生活壓力山大的你，是否有這些症狀困擾，小心可能是自律神經失調惹禍！
壓力與不健康生活習慣 自律神經失調主因
台灣衛生福利部草屯療養院心腦醫學中心主任郭博昭表示，壓力與不健康的生活習慣是引發自律神經失調重要因素。現代人生活節奏快，工作求學與人際互動的競爭壓力，長期熬夜使用手機電腦等電子產品，加上沒有適當休息與運動，自律神經失調屢見不鮮。
而自律神經遍布身體各個器官，因此自律神經失調的症狀千變萬化，如失眠、頭暈、頭痛、口乾、心悸、冒汗、胸悶、噁心、肌肉痠痛、呼吸困難等，都可能是自律神經失調所造成的。
身體、心理疾病皆可能造成 自律神經失調應就醫評估
另外，各種身體與心理疾病都可能導致自律神經失調，如心臟病、抑鬱症、焦慮症等，可說是千面女郎，也造成民眾不知道自己就醫應該要看哪一科。如果出現上述症狀，但是看醫生初步做身體檢查都找不出原因，可以到精神科或身心科做自律神經的功能評估。
「心率變異」可測量神經異常 五分鐘協助判斷
草屯療養院院長藍祚鴻表示，自律神經的功能無法直接測量，但是目前可以經由類似心電圖的儀器測量心跳，再計算出心率變異(Heart Rate Variability, HRV)，得到交感神經與副交感神經的功能是否有異常或不平衡。
郭博昭教授是台灣研究HRV的先驅，著作等身，演講內容深入淺出，把自律神經失調的模糊概念，經由儀器檢查的簡明圖表報告，能夠讓一般人快速的理解。心率變異(HRV)檢測體驗，5分鐘就能夠檢查完成拿到自己的自律神經檢查報告，非常方便快速。
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