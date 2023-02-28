頭痛｜運動後易頭痛？事前應如何準備？

運動後的頭痛其實與大腦血管的壓力有關。

運動可令身體健康，但卻會令人感到頭痛？運動後的頭痛其實與大腦血管的壓力有關，一般發生於激烈運動之後，並會持續數分鐘至一兩日不等。

由於運動會令心跳加速，肌肉及大腦需要更多氧氣，血管就會因此擴張，但如果熱身不夠，大腦血管未必可以應付突如其來的轉變，從而導致頭痛。