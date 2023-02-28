頭痛｜運動後易頭痛？事前應如何準備？

運動可令身體健康，但卻會令人感到頭痛？運動後的頭痛其實與大腦血管的壓力有關，一般發生於激烈運動之後，並會持續數分鐘至一兩日不等。
由於運動會令心跳加速，肌肉及大腦需要更多氧氣，血管就會因此擴張，但如果熱身不夠，大腦血管未必可以應付突如其來的轉變，從而導致頭痛。
運動後頭痛的7大原因
- 心跳加快導致血管擴張
- 熱身不足
- 肚餓、血糖低
- 沒有補充足夠水分
- 出汗過多，流失太多電解質
- 運動量突然增加或過於激烈
- 高溫天氣下做運動
如何減少頭痛？
要改善運動後頭痛的症狀，首先要在運動時補充身體所需的電解質、水分及糖分，運動前可準備溫鹽水或運動飲品，在運動時補充水分及電解質，另外在運動結束後進食鹹味的零食或飲品都有助預防頭痛。
補充足夠水分
如果身體在脫水的狀態下，頭痛可能會加劇，因此補充足夠的水分十分重要。最好在運動前飲一杯約300毫升的水，以跑步為例，如果跑步時間少於一小時，而且在室外涼爽的地方，就無需在過程中補充水分，但如果跑步時間逾一小時，就要準備充足水分，以便中途補充，亦要在運動後飲500至800毫升的水。
由於運動時最快被消耗的能量是糖分，因此運動前建議進食一點容易消化的澱粉質，例如香蕉、番薯等，運動後的飲食則以碳水化合物與蛋白質為佳，比例為4:1。