頭頂天天「飄雪花」洗頭也沒用？營養師推「6大維他命」養出健康頭皮

維他命 A 、維他命 C ：

頭皮需要適量的油脂來維持健康，油脂分泌過多或不足，均有可能加劇頭皮屑問題。維他命 A 和維他命 C 可幫助調節皮脂分泌、強化頭皮屏障，避免頭皮乾燥或過度出油。富含維他命 A 的食物有地瓜、胡蘿蔔和菠菜，富含維他命 C 的食物則有奇異果、芭樂和石榴。