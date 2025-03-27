頭頂天天「飄雪花」洗頭也沒用？營養師推「6大維他命」養出健康頭皮

頭頂經常「雪花飄飄」超惱人，不只搔癢難耐，一撥頭髮大片頭皮屑還會掉落在身上，嚴重影響觀感。有些人就算每天認真洗頭，或是更換洗頭水，還是無法去除滿頭的頭皮屑。對此程涵宇營養師指出，去除頭皮屑的關鍵不只是重視清潔，還要關心頭皮的健康狀況，她也推薦大家可幫助維持頭皮健康、改善頭皮屑問題的飲食攻略。
頭皮屑分油、乾2類型 變明顯又大片要注意！
程涵宇營養師指出，健康的頭皮會自然進行角質代謝，所剝落的細胞通常細小而透明，幾乎無法察覺；當發現頭皮屑變得大片且明顯時，表示頭皮的保護力下降，形成原因可能與營養不均衡、皮膚乾燥、油脂分泌失衡、脂漏性皮膚炎、季節變化或潮濕環境有關。而頭皮屑分為2種，大片油性屑常見於油性頭皮，呈米白色，通常伴隨油膩感；小片乾性屑呈零星分布，頭皮容易乾燥、發癢，甚至會影響臉部或身體其他部位的肌膚。
6大營養素助改善頭皮屑問題 強化頭皮屏障、緩解發炎
除了外部的清潔保養，透過飲食調整也有助於改善頭皮屑問題！程涵宇營養師列出6大營養素，幫助大家由內而外調理，維持健康清爽的頭皮。
- 維他命A、維他命C：
頭皮需要適量的油脂來維持健康，油脂分泌過多或不足，均有可能加劇頭皮屑問題。維他命A和維他命C可幫助調節皮脂分泌、強化頭皮屏障，避免頭皮乾燥或過度出油。富含維他命A的食物有地瓜、胡蘿蔔和菠菜，富含維他命C的食物則有奇異果、芭樂和石榴。
- 維他命B6、煙鹼素：
維他命B6與維他命B3，也就是「煙鹼素」，可促進角質正常代謝，減少因代謝異常引起的頭皮屑問題。研究發現，這兩種營養素能減少頭皮發炎、緩解搔癢，有助於維持健康的頭皮環境。透過雞肉、黑麥和香蕉可攝取維他命B6，煙鹼素則常見於豬肉、萵苣、藍莓等食物。
- 維他命B12：
維他命B12與皮膚細胞的保濕能力有關，若缺乏會導致頭皮容易乾燥、發癢，甚至出現發炎狀況。充足的B12有助於頭皮鎖住水分，減少乾性頭皮屑形成。蜆、海鮮、海苔等食物，就含有豐富的維他命B12。
- 生物素：
維他命B7，也就是「生物素」，可直接影響頭皮的角質代謝與脂肪酸平衡，對控制頭皮屑及維持健康的頭皮環境至關重要。研究顯示，缺乏生物素不僅會導致頭皮問題，還會影響髮質，日常可從雞蛋、芝士、豆類等食物攝取。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】