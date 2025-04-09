頭頸青筋暴現恐心臟衰竭！醫生揭10部位現青筋是疾病先兆

身體常常出現的青筋，竟有可能與疾病有關？有醫生指出，當身體各部位出現青筋，有可能是代表著某種疾病。其中，頭頸有青筋浮現，甚至可能是心臟衰竭先兆！醫生拆解身體的4個部位青筋浮現的原因，並指出改善問題的方法。

青筋顯現的關鍵因素 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，當用力握拳時，手背上就會浮現的藍色紋路，這些被稱為「青筋」的靜脈血管。而青筋常常引發各種健康聯想，到底這些血管的顯現代表著甚麼？黃軒醫生解釋指，由於靜脈血管的可見度其實是身體的「天然透視鏡」，所以出現青筋的原因主要有5個日常因素： 1. 天生體質 皮膚天生較薄或白皙的人，血管輪廓自然明顯。 2. 脂肪含量 當體脂率低於18%時，靜脈的可見度顯著提升。 3. 溫度變化 身處於炎熱環境下，會使血管擴張達20%；冷敷15分鐘可改善青筋顯現問題。 4. 年齡增長 40歲後，皮下脂肪減少，血管的顯現程度每年增加約3%。 5. 職業特性 經常搬重物的人，手部靜脈直徑平均增加0.5毫米。 如果在半年內突然出現靜脈凸起，且觸摸有硬塊感，建議盡快求診檢查。

10部位現青筋是疾病先兆 黃醫生提醒，身體各部位分別上肢、頭頸、軀幹或下肢，出現青筋可能代表不同的的警示： 1. 上肢 手背：手背血管浮凸，可能反映腰椎長期過勞，常見於久坐的上班族。

指節：指節青筋明顯，多見於40歲後，與末梢循環不良相關。

掌心：掌心靜脈網擴張，或暗示消化系統機能異常。 2. 頭頸 太陽穴：收縮壓超過140mmHg的人太陽穴血管突出的機率增3倍。

舌下：舌下靜脈曲張代表心血管疾病風險指標，需定期檢測膽固醇。

頸靜脈：頸靜脈的凸出代表心血管的靜脈壓增高，可能見於心臟衰竭、肝硬化及上腔靜脈血流回流受阻等病症。 3. 軀幹 胸前：胸前靜脈顯露可能與荷爾蒙失調相關，女性在經期前更明顯。

腹部：正常情況下，腹壁皮下靜脈位置較深，較多脂肪組織掩蓋，極少青筋顯露。但當出現肝硬化、腹水或腫瘤壓迫等情況下，淺靜脈血管會膨脹，出現粗壯或扭曲的青筋。 4. 下肢 膝後下肢：膝後下肢靜脈擴張，常見於關節炎患者，建議配合關節活動度檢測。

小腿：小腿靜脈曲張，久站人士發生率每年達15%。若未及時治療，可能導致潰瘍、出血、感染，甚至肺栓塞。



3招日常防青筋暴現 黃醫生，如果想避免青筋顯現，在日常也可以作出以下保養： 1. 簡易自測 每月用手機拍攝四肢靜脈狀態，觀察變化趨勢。 2. 調整生活 每小時做3分鐘踮腳運動，促進下肢血液回流。在洗澡時可用冷熱水交替沖淋四肢，改善血管收縮功能。 3. 求醫時機 當靜脈周圍出現褐色沉澱或皮膚潰瘍時，應立即就診。 黃醫生表示，靜脈顯現程度如同「身體的晴雨表」，既要理性解讀，也無需過度緊張。有專家建議，30歲後每年可進行「血管彈性檢測」，搭配規律運動與均衡飲食，才能真正守護血管健康。他提醒，流動順暢的血液，遠比看得見的青筋更重要。

