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2023-07-28 20:30:07

頭髮受損｜燙染致頭髮受損 推薦5個DIY髮膜 輕鬆在家護髮！

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頭髮受損｜燙染致頭髮受損 推薦5個DIY髮膜 輕鬆在家護髮！

經常燙染都會令頭髮受損！

經常燙染都會令頭髮受損，但經常到髮型屋進行護理又要花很多錢，今日就和大家分享幾個在家都可以修護受損髮質的方法！

頭髮受損｜燙染致頭髮受損 推薦5個DIY髮膜 輕鬆在家護髮！ 頭髮受損｜燙染致頭髮受損 推薦5個DIY髮膜 輕鬆在家護髮！

方法一：雞蛋+橄欖油髮膜

蛋黃中含有油脂，有補水的功效，亦可刺激頭髮生長，保護及活化受損髮質！

材料：蛋黃2個、橄欖油2湯匙、髮油一茶匙、水

做法：

  1. 混合蛋黃、橄欖油及髮油，直到滑順。
  2. 入水後抹在頭髮上。
  3. 半小時後以溫和的洗頭水沖走髮膜。
頭髮受損｜燙染致頭髮受損 推薦5個DIY髮膜 輕鬆在家護髮！ 頭髮受損｜燙染致頭髮受損 推薦5個DIY髮膜 輕鬆在家護髮！

方法二：乳木果油+牛油果髮膜

乳木果油可以調理、滋潤及修復頭皮，亦可控制甩頭髮的數量，亦有補水及保護受損髮絲的功效。

材料：乳木果油一湯匙、椰子油湯匙、牛油果半個、髮油一茶匙

做法：

  1. 加熱乳木果油及椰子油至流動狀態。
  2. 加入牛油果及髮油，攪拌直到滑順。
  3. 抹在頭髮上。
  4. 半小時後用凍水及溫和的洗頭水沖走髮膜。
頭髮受損｜燙染致頭髮受損 推薦5個DIY髮膜 輕鬆在家護髮！

牛油有滋潤頭髮的功效！

方法三：牛油髮膜

牛油有滋潤頭髮的功效，可令髮質更柔軟，亦可令頭髮免受陽光傷害！

材料：牛油

做法：

  1. 直接將牛油塗於頭髮上。
  2. 一小時後洗頭就可。
頭髮受損｜燙染致頭髮受損 推薦5個DIY髮膜 輕鬆在家護髮！

蛋黃中含有脂肪和蛋白質，可以為頭髮補濕。

方法四：雞蛋髮膜

蛋黃中含有脂肪和蛋白質，可以為頭髮補濕，蛋白亦可去除頭髮上多餘的油分。

材料：一般髮質可用全隻雞蛋，油性髮質建議只取蛋白，乾燥髮質建議只取蛋黃

做法：

  1. 將蛋液塗抹在頭髮上。
  2. 20分鐘後沖走。

 

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