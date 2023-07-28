頭髮受損｜燙染致頭髮受損 推薦5個DIY髮膜 輕鬆在家護髮！

經常燙染都會令頭髮受損，但經常到髮型屋進行護理又要花很多錢，今日就和大家分享幾個在家都可以修護受損髮質的方法！
方法一：雞蛋+橄欖油髮膜
蛋黃中含有油脂，有補水的功效，亦可刺激頭髮生長，保護及活化受損髮質！
材料：蛋黃2個、橄欖油2湯匙、髮油一茶匙、水
做法：
- 混合蛋黃、橄欖油及髮油，直到滑順。
- 加入水後抹在頭髮上。
- 半小時後以溫和的洗頭水沖走髮膜。
方法二：乳木果油+牛油果髮膜
乳木果油可以調理、滋潤及修復頭皮，亦可控制甩頭髮的數量，亦有補水及保護受損髮絲的功效。
材料：乳木果油一湯匙、椰子油2 湯匙、牛油果半個、髮油一茶匙
做法：
- 加熱乳木果油及椰子油至流動狀態。
- 加入牛油果及髮油，攪拌直到滑順。
- 抹在頭髮上。
- 半小時後用凍水及溫和的洗頭水沖走髮膜。
方法三：牛油髮膜
牛油有滋潤頭髮的功效，可令髮質更柔軟，亦可令頭髮免受陽光傷害！
材料：牛油
做法：
- 直接將牛油塗於頭髮上。
- 一小時後洗頭就可。
方法四：雞蛋髮膜
蛋黃中含有脂肪和蛋白質，可以為頭髮補濕，蛋白亦可去除頭髮上多餘的油分。
材料：一般髮質可用全隻雞蛋，油性髮質建議只取蛋白，乾燥髮質建議只取蛋黃
做法：
- 將蛋液塗抹在頭髮上。
- 20分鐘後沖走。