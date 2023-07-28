頭髮受損｜燙染致頭髮受損 推薦5個DIY髮膜 輕鬆在家護髮！

經常燙染都會令頭髮受損，但經常到髮型屋進行護理又要花很多錢，今日就和大家分享幾個在家都可以修護受損髮質的方法！

方法一：雞蛋 + 橄欖油髮膜 蛋黃中含有油脂，有補水的功效，亦可刺激頭髮生長，保護及活化受損髮質！ 材料：蛋黃2個、橄欖油2湯匙、髮油一茶匙、水 做法： 混合蛋黃、橄欖油 及髮油，直到滑順。 加 入水後抹在頭髮上。 半小時後以溫和 的洗頭水沖走髮膜。

方法二：乳木果油 + 牛油果髮膜 乳木果油可以調理、滋潤及修復頭皮，亦可控制甩頭髮的數量，亦有補水及保護受損髮絲的功效。 材料：乳木果油一湯匙、椰子油2 湯匙、牛油果半個、髮油一茶匙 做法： 加熱乳木果油及椰子油 至流動狀態。 加入牛油果及髮油 ，攪拌直到滑順。 抹在頭髮上。 半小時後用凍水及溫和 的洗頭水沖走髮膜。

方法三：牛油髮膜 牛油有滋潤頭髮的功效，可令髮質更柔軟，亦可令頭髮免受陽光傷害！ 材料：牛油 做法： 直接將牛油塗於頭髮上。 一小時 後洗頭就可。