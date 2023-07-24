頭髮｜愈洗愈少？油頭易掉髮？頭髮乾洗噴霧傷頭皮？醫生破解3大頭髮迷思！

掉髮是許多人最擔心的問題，有些人說洗髮跟掉髮息息相關，用錯洗頭水會讓頭髮愈洗愈少，也有人說頭太油會導致掉髮，若使用頭髮乾洗噴霧去油更會影響頭皮健康導致掉髮增加，這些真的正確嗎？臺北榮民總醫院皮膚部主任暨落髮特別門診醫生陳志強來解答！ 迷思一：洗髮跟掉髮相關？頭髮會愈洗愈少？ 「洗頭跟掉髮有很大的關係」這是許多民眾深信不疑的觀念，但洗頭真的與掉髮息息相關嗎？陳志強醫生指出，這是誤解！其實掉髮跟洗髮無關，洗頭髮跟掉頭髮這兩件事應該完全切開來看待。 醫生以樹來比喻，「樹根－樹葉」的關係就和「頭皮－頭髮」一樣，洗頭髮就如洗樹葉，樹葉就算洗掉了明年春天還是會再長出來，因為根是好的，而頭皮下方附有髮幹細胞，也就是樹根的地方。 陳志強醫生表示，洗頭不管怎麼洗都是洗頭皮、頭髮，除非洗到毛囊炎，嚴重發炎破壞到下面的幹細胞，不然不會造成掉髮、禿頭的問題，但一般不可能洗到變毛囊炎，這太誇張了！

迷思二：洗頭水要聽人推薦？慎選才不會掉髮？ 專門在落髮特別門診看診的陳志強醫生也分享到，病人前往門診求治時都會問「洗頭水要用哪個廠牌洗才不會掉頭髮」。但醫生表示，洗髮不會造成掉髮，洗頭水也只要選擇適當的洗頭水洗頭就好。 陳志強醫生強調，其實沒有哪個洗頭水一定是特別好，或特別不好的，每個人膚質不同，所以也不會說一定用某一種洗頭水就會比較好，建議民眾對洗頭水也不需要太有「忠誠度」。 不同洗頭水可以輪流使用，今天用A明天用B，而冬天、夏天出油量不同，也可用不同洗頭水，夏天容易出油就用控油效果好一點的，但冬天用同樣的洗頭水可能會太乾澀容易造成皮膚敏感，就應該更換其他的洗頭水。 陳志強醫生提醒，民眾應多去嘗試不同洗頭水，了解自己的使用情況，選擇洗頭水最重要在於選擇自己適當、需要的洗頭水，只要不會過敏就沒有掉髮問題。