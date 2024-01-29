頸椎受傷｜台Youtuber後空翻跌斷頸椎 嚴重可癱瘓甚至死亡

台灣健身youtuber Peeta早前在進行後空翻時不慎摔斷頸椎，亦導致牙齒斷裂及神經被壓迫的情況，幸好經過個多月的治療後情況已無大礙，並拍攝影片提醒大家做運動時要安全。

頸椎非常重要，如果意外受傷，輕則影響四肢的部分活動能力，嚴重可能導致癱瘓，完全失去活動能力。頸椎受傷主要與意外有關，最常見的成因包括從高處墮下、交通意外及跳水活動等。而嚴重性及受傷的頸椎節數對身體活動能力有不同影響。