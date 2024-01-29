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健康
2024-01-29 15:30:39

頸椎受傷｜台Youtuber後空翻跌斷頸椎 嚴重可癱瘓甚至死亡

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頸椎受傷｜台Youtuber後空翻跌斷頸椎 嚴重可癱瘓甚至死亡

頸椎受傷｜台Youtuber後空翻跌斷頸椎 嚴重可癱瘓甚至死亡

台灣健身youtuber Peeta早前在進行後空翻時不慎摔斷頸椎，亦導致牙齒斷裂及神經被壓迫的情況，幸好經過個多月的治療後情況已無大礙，並拍攝影片提醒大家做運動時要安全。

頸椎非常重要，如果意外受傷，輕則影響四肢的部分活動能力，嚴重可能導致癱瘓，完全失去活動能力。頸椎受傷主要與意外有關，最常見的成因包括從高處墮下、交通意外及跳水活動等。而嚴重性及受傷的頸椎節數對身體活動能力有不同影響。

頭部直接落地

Peeta形容事發時頭部直接落地，當下身體已經完全沒有感覺，眼睛打開是一片空白，而且全身都感覺麻痺，「整個身體很像是有個彈簧在裡面一樣，一直震一直震一直震，我沒甚麼知覺，也動不太了」。

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嚴重程度取決受損位置

Peeta受傷的位置是第7節，今次無大礙其實是非常幸運。人體的頸椎共有7，大多數受傷原因都是因為在意外發生時頭部受到撞擊，導致頸椎過分向前屈曲或向後彎。而受傷的嚴重程度主要取決於中樞神經束受損的位置。

頸椎受傷｜台Youtuber後空翻跌斷頸椎 嚴重可癱瘓甚至死亡

Peeta受傷的位置是第7節。

不同節數受損情況

1或第2：因位置較寬闊，發生脫位或骨折時，頸椎管內的神經束未必會出現損傷。

3或第4：或會嚴重影響心肺功能及血液循環，更有即時死的風險。

4節至第7：最常見的運動頸椎損傷，輕重視乎脊椎神經的受損程度，輕則影響部分雙手活動，嚴重可致四肢完全癱瘓。

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