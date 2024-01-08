熱門搜尋:
流感 農曆新年2024 柳俊江 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 齮齕人生 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 木屋燒烤 垃圾徵費
Ad Block Ad Block
返回
健康
2024-01-08 08:00:00

頸椎脊髓病變宜盡快求醫　神經受損難復原恐致癱瘓

分享：

頸椎脊髓病變宜盡快求醫　神經受損難復原恐致癱瘓

40歲的馬先生是一名馬拉松跑者，前陣子感到肩頸痠痛，起初靠按摩有所舒緩，但「最近發現左腿緊緊的、左手也感覺麻麻的，跑步的成績也開始下滑……。」小腿痙攣影響跑步，走路也不順暢，下樓梯都快跌倒，症狀甚至蔓延到雙腿。

宏恩綜合醫院神經外科主任林恩能診斷為「頸椎脊髓病變」，脊髓神經被嚴重壓迫致水腫，藉由神經減壓手術，置換2個人工椎間盤，馬先生才免於「神經線死掉」後患，如今又能奔馳於跑道。

頸椎病最嚴重類型　出現痛麻、排便障礙

「頸椎脊髓病變」是頸椎病中最嚴重的類型，是由於頸椎椎間盤突出、頸椎退化、因不當外力、交通事故或跌倒時，造成的頸椎骨折或擠壓性損傷，壓迫脊髓或脊髓的血管，進而導致脊髓損傷的頸椎病變。

人體的頸椎有7節脊椎骨，脊椎骨內有脊髓神經，負責將腦部的訊息傳遞給四肢、軀幹，因此當脊髓出現問題時，就會影響到全身。如果頸椎因退化而出現骨刺、椎間盤突出，壓迫神經，就會影響到神經的傳遞，進而出現各種症狀。

落枕｜瞓捩頸3大原因（am730製圖） 落枕｜瞓捩頸3大原因（am730製圖） 落枕｜瞓捩頸3大原因（am730製圖） 落枕｜瞓捩頸3大原因（am730製圖）

當頸椎脊髓病變受到壓迫的部位與程度不同，症狀會有所差異，可能會有頭痛、頭暈、四肢發麻無力、大小便功能障礙等症狀：頸部可能會有輕度的不適或是劇烈的疼痛，影響到傳遞至上肢的神經信號，此時一側或兩側肢體會出現麻木或乏力感，受損的脊髓可能會影響到四肢的運動能力與協調性，也可能導致自律神經功能損傷、進而造成排便、排尿及性功能障礙；太過嚴重，甚至會造成癱瘓。

脊髓水腫難痊癒　空洞恐致「神經線死掉」

由於馬先生正值壯年，平日有運動習慣、不菸不酒，加上前幾年做健康檢查，結果都很好，沒有致病因子。先排除中風或腦部病變可能，再經由一系列全脊柱健康檢查，從頸椎、胸椎、腰椎、薦尾椎完整地拍了一組片子，果然發現馬先生的脊髓受到壓迫產生水腫！脊髓第4、5節明顯凹陷，變成香腸狀，往下5、6節受壓迫程度更嚴重，原本周邊的白色緩衝腦脊髓液都不見了。而且脊髓神經被嚴重壓迫，宛如一線天「繃很緊」，恐出現四肢癱瘓。

林恩能指出，以馬先生的情況來判斷，肯定會有後遺症，即使醫療上再做其他處置，這些症狀一直都會存在，因為神經已經遭受不可逆的損傷。而且人體的脊髓原本是實心的，若脊髓水腫的狀況拖延不處理，久而久之會變成脊髓空洞症，「脊髓空洞症」，就表示脊髓裡面的神經線「死掉了」。

手術置換人工椎間盤　拉松跑者逆轉勝　

醫病討論後，決定盡早做「神經減壓手術」，從前位進行，置換2個活動的人工椎間盤。開完刀至今5年多，馬先生恢復良好，複診時說：「林醫師，現在只剩下左手還有一點麻麻的，但幾乎感受不到了，腳已經恢復到以前的狀態！」終於可以回歸馬拉松賽道了。

健身｜頸後小肌肉訓練（am730製圖） 健身｜頸後小肌肉訓練（am730製圖） 健身｜頸後小肌肉訓練（am730製圖） 健身｜頸後小肌肉訓練（am730製圖）

造成頸椎脊髓病變的因素很多，林恩能表示，民眾在看病上常常會繞圈子，或受到各種聲音的影響，醫師診斷宛如柯南辦案，「病因確認了，方向才能正確，減少讓病人走冤枉路的機會。」希望病人平時多多聆聽關懷自己的身體與其傳遞出來的訊息，在需要治療時能提供醫師良好的資訊做為參考，有助提高醫病雙贏的可能性。

為甚麼不早點動手術？　及早治療別後悔

而且，馬先生的案例很幸運，因為每個人的體況不同，如果病人術前腳的力量（肌力）已經開始下降，預期恢復的狀況就不盡理想。大多數的患者如果神經壓迫的時間不是太久，開完刀輔以術後正確且積極的復健或者運動，狀況可以回到術前的90％以上；但若病程長，拖延超過1年才治療，或是病人的體況較差，包括有慢性病或本身脊椎神經比較脆弱、年紀大、或是有骨質疏鬆、術後營養補充或休息不足、抽菸習慣等情形，皆會影響到神經恢復。

從醫療的定義來看，若是壓迫程度只有20－30％，可以選擇「和平共存」，密切觀察；但若神經壓迫程度若大於50％，就很難靠自體來恢復。林恩能表示，大部分的病人都等到很嚴重的時候才願意處理。然而，等到神經壓迫太嚴重，神經早已有了永久性損傷，即使做進階治療，效果一定會較差，不少患者後悔「為甚麼不早一點動手術？」呼籲大家能找到適合自己專業的治療，早日康復，不要再有憾事發生。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受