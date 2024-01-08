頸椎脊髓病變宜盡快求醫 神經受損難復原恐致癱瘓

40歲的馬先生是一名馬拉松跑者，前陣子感到肩頸痠痛，起初靠按摩有所舒緩，但「最近發現左腿緊緊的、左手也感覺麻麻的，跑步的成績也開始下滑……。」小腿痙攣影響跑步，走路也不順暢，下樓梯都快跌倒，症狀甚至蔓延到雙腿。 宏恩綜合醫院神經外科主任林恩能診斷為「頸椎脊髓病變」，脊髓神經被嚴重壓迫致水腫，藉由神經減壓手術，置換2個人工椎間盤，馬先生才免於「神經線死掉」後患，如今又能奔馳於跑道。 頸椎病最嚴重類型 出現痛麻、排便障礙 「頸椎脊髓病變」是頸椎病中最嚴重的類型，是由於頸椎椎間盤突出、頸椎退化、因不當外力、交通事故或跌倒時，造成的頸椎骨折或擠壓性損傷，壓迫脊髓或脊髓的血管，進而導致脊髓損傷的頸椎病變。 人體的頸椎有7節脊椎骨，脊椎骨內有脊髓神經，負責將腦部的訊息傳遞給四肢、軀幹，因此當脊髓出現問題時，就會影響到全身。如果頸椎因退化而出現骨刺、椎間盤突出，壓迫神經，就會影響到神經的傳遞，進而出現各種症狀。

當頸椎脊髓病變受到壓迫的部位與程度不同，症狀會有所差異，可能會有頭痛、頭暈、四肢發麻無力、大小便功能障礙等症狀：頸部可能會有輕度的不適或是劇烈的疼痛，影響到傳遞至上肢的神經信號，此時一側或兩側肢體會出現麻木或乏力感，受損的脊髓可能會影響到四肢的運動能力與協調性，也可能導致自律神經功能損傷、進而造成排便、排尿及性功能障礙；太過嚴重，甚至會造成癱瘓。 脊髓水腫難痊癒 空洞恐致「神經線死掉」 由於馬先生正值壯年，平日有運動習慣、不菸不酒，加上前幾年做健康檢查，結果都很好，沒有致病因子。先排除中風或腦部病變可能，再經由一系列全脊柱健康檢查，從頸椎、胸椎、腰椎、薦尾椎完整地拍了一組片子，果然發現馬先生的脊髓受到壓迫產生水腫！脊髓第4、5節明顯凹陷，變成香腸狀，往下5、6節受壓迫程度更嚴重，原本周邊的白色緩衝腦脊髓液都不見了。而且脊髓神經被嚴重壓迫，宛如一線天「繃很緊」，恐出現四肢癱瘓。 林恩能指出，以馬先生的情況來判斷，肯定會有後遺症，即使醫療上再做其他處置，這些症狀一直都會存在，因為神經已經遭受不可逆的損傷。而且人體的脊髓原本是實心的，若脊髓水腫的狀況拖延不處理，久而久之會變成脊髓空洞症，「脊髓空洞症」，就表示脊髓裡面的神經線「死掉了」。 手術置換人工椎間盤 馬拉松跑者逆轉勝 醫病討論後，決定盡早做「神經減壓手術」，從前位進行，置換2個活動的人工椎間盤。開完刀至今5年多，馬先生恢復良好，複診時說：「林醫師，現在只剩下左手還有一點麻麻的，但幾乎感受不到了，腳已經恢復到以前的狀態！」終於可以回歸馬拉松賽道了。