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健康
2023-09-21 13:30:25

頸部護理｜低頭族碌手機小心出頸紋！頸部肌膚點保養？頸紋如何改善？

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頸紋年輕化的成因之一，主要是長時間姿勢不良所導致，像現代人時常低頭滑手機、看劇等，都會導致頸部肌膚時常受到擠壓，加速紋路產生。

頸紋年輕化的成因之一，主要是長時間姿勢不良所導致，像現代人時常低頭滑手機、看劇等，都會導致頸部肌膚時常受到擠壓，加速紋路產生。

現代人手機幾乎不離身，低頭滑手機、追劇是許多人的休閒娛樂方式，但要小心不知不覺中頸紋就會因此出現。醫美診所陳珮吟醫生表示，若頸部肌膚經常受到擠壓，就有可能會加速紋路產生，也就是所謂的「姿勢型頸紋」，建議可透過適當的保濕、防曬、伸展、按摩，或是肉毒、電音波和填充物等醫美治療、改善。

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頸紋形成原因包含先天、後天 3因素促成後天頸紋

頸紋出現會讓人有種顯老的感覺，因此頸部肌膚是愈來愈多人重視的保養部位。陳珮吟醫生說明，頸紋形成的原因分為先天、後天。

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頸紋

若是已經產生頸紋，則可透過醫學治療得到改善。

頸部肌膚如何保養？頸紋如何改善？

脖子是最能看出女人年齡的部位，但頸部肌膚究竟要如何保養呢？陳珮吟醫生表示，除了勤勞保濕與、防曬之外，適度的伸展、按摩，也有助於改善頸部血液循環，也能放鬆頸部肌肉，另外睡眠時選對枕頭也是許多人容易忽略的關鍵，太高、太軟的枕頭都容易造成頸部擠壓，導致頸紋的產生。

若是已經產生頸紋，則可透過醫學治療得到改善。陳珮吟醫生提到，有些人因為長期擴頸肌用力，導致有如火雞脖子的紋路，這時可以施打肉毒桿菌放鬆肌肉，此外，也可透過電音波，幫助皮膚緊實、淡化頸紋，以及填充物，如小分子玻尿酸和膠原蛋白增生劑，也能增加肌膚水分、促進增生，達到撫平細紋的效果。

不過，陳珮吟醫生提醒，任何治療都需經過專業醫生諮詢，並針對每個人不同的狀況評估，才能有更適合與滿意的治療效果。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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