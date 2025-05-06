頻尿打擾熟男生活？微創水蒸氣手術助改善排尿困擾

68歲的譚伯伯本應開始享受退休後清閒生活，卻因前列腺肥大造成困擾。譚伯伯說：因為前列腺肥大，導致排尿不乾淨、頻尿及夜間多次起床如廁等情況，嚴重影響他的睡眠品質與日常精神狀態。後來在女兒陪同下就醫，醫生建議他開刀及選擇安全性高的治療手術，來解決前列腺肥大長久的問題。

據統計年過 50 歲的男性 超過半數有前列腺肥大問題 根據台灣統計，當地男性50歲後約有50%會出現前列腺肥大症狀，85歲以上更有高達90%的男性有前列腺肥大，造成膀胱出口阻塞，導致頻尿、夜尿、尿不乾淨、排尿困難等問題，不僅嚴重影響日常生活質素，更可能導致睡眠不足、情緒低落等心理健康問題，也有不少人因為常常需要起床上廁所，打擾到枕邊人因而造成夫妻間的戰爭。 過去針對前列腺肥大的治療，多數患者會先以藥物控制來緩解排尿不適。然而藥物治療的效果因人而異，部分患者仍持續受到頻尿、夜尿或排尿困難所困擾，甚至因副作用影響而無法長期服用。對於症狀較嚴重或藥物效果不佳的患者，醫生通常會建議進一步採取手術治療。

前列腺肥大新療法 微創水蒸氣消融手術 傳統手術如經尿道刮除術(TURP)雖然能有效切除多餘的前列腺組織，但手術過程中需要使用電刀切除組織，因此也有少數患者可能面臨出血量較大、需輸血或二次手術的風險。術後也可能會有尿液帶血、尿道灼熱感及逆行射精(精液倒流至膀胱)等不適症狀，需住院觀察3至5天，對於年長者或有心血管疾病的患者而言，手術風險相對較高，恢復期也較長，通常需要2至4周才能恢復日常活動。 隨著醫療技術的進步，微創的水蒸氣消融手術成為新一代治療前列腺肥大的理想選擇。手術原理是利用高溫水蒸氣釋放熱能，透過水蒸氣熱能作用，協助縮小肥大的組織，進而緩解排尿困擾，這類水蒸氣手術屬於微創方式，不需置入永久性裝置，部分患者術後休息時間較短，回復狀況也不錯，醫生會依病況評估是否合適。

及早治療改變下半生 找回熟男尊嚴 譚伯伯接受手術後開心的說：「術後夜間頻尿的情況少了很多，排尿變得比較順，連帶睡眠也安穩不少，外出活動時再也不需要擔心找不到廁所的問題，讓我感覺整個人都年輕了許多！最讓我滿意的是手術當天就能回家，做完手術當天就能回家，恢復狀況也還不錯，日常生活沒有受到太大影響。」 醫生提醒，如果排尿相關困擾已影響日常生活，建議及早就醫討論，避免久拖對膀胱造成影響，避免膀胱損傷造成不可逆的影響，才能回歸正常生活。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】