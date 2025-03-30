頻尿排尿不順恐患前列腺癌 營養師教吃20種防癌食物

出現頻尿、排尿不順可能會患前列腺癌症狀？有營養師指出，出現這些症狀可能會有潛在的癌症風險。及早發現和治療是關鍵，並須了解如何透過飲食來預防前列腺癌，以維持健康。她指出，有20種食物有預防前列腺癌的功效。

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，許多人認為出現頻尿、排尿不順症狀僅僅是前列腺肥大，而忽略癌症的可能並錯過黃金治療期，檢查後才發現是前列腺癌。她表示，透過飲食也可以預防此癌症，主要攝及4種營養素，其飲食方針如下：

4種前列腺癌術後飲食建議

高敏敏表示，預防勝於治療是最重要的，但一旦患上前列腺癌也不只與飲食有關，還可能受到遺傳和荷爾蒙的影響。若不幸罹患前列腺癌，也不必灰心，因為若能及早發現並治療，存活率極高。

高敏敏亦提供的前列腺癌術後飲食建議：

1. 放射線治療(前期治療)

副作用：排尿不順、尿頻、腹瀉、性功能障礙。

建議飲食：選擇清淡易消化的食材，如粥品、蘋果和香蕉，並小量多餐攝取。進食一些含有果膠的蔬果也可以改善腹瀉。

2. 荷爾蒙治療(中期治療)

副作用：降低骨密度、體重增加、性慾減退、疲勞。

建議飲食：增加鈣質攝取，如乳製品、雞胸肉和黑豆，以避免骨質疏鬆。建議搭配優質蛋白質，以維持肌肉量和人體的修復力。

3. 化學治療(晚期治療)

副作用：反胃、食慾不振、口腔潰瘍、腹瀉/便秘。

建議飲食：選擇軟質料理，如蒸蛋、雞精和粥品，方便攝取營養。還可以適量補充高蛋白、低纖維的食材，以維持身體機能。

4.根除性切除手術(無轉移的治療)

副作用：性功能障礙、尿失禁、疲倦、排便不順。

建議飲食：採用彩虹飲食和吃低脂海鮮，均衡攝取各種維他命和植化素以強化免疫力。

高敏敏提醒，由於前列腺肥大和前列腺癌的早期症狀相似，許多長輩因為不好意思開口而忽略警號。建議若有身體不適，應尋求專業醫師的幫助。