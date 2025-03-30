頻尿排尿不順恐患前列腺癌 營養師教吃20種防癌食物

出現頻尿、排尿不順可能會患前列腺癌症狀？有營養師指出，出現這些症狀可能會有潛在的癌症風險。及早發現和治療是關鍵，並須了解如何透過飲食來預防前列腺癌，以維持健康。她指出，有20種食物有預防前列腺癌的功效。
20種食物預防前列腺癌
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，許多人認為出現頻尿、排尿不順症狀僅僅是前列腺肥大，而忽略癌症的可能並錯過黃金治療期，檢查後才發現是前列腺癌。她表示，透過飲食也可以預防此癌症，主要攝及4種營養素，其飲食方針如下：
茄紅素：
- 茄紅素具有強大的抗氧化效果，能有效中和體內自由基，並抑制攝前列腺細胞的增長。
- 食物來源：番茄、西瓜、紅心番石榴、紅椒、木瓜和車厘子。
十字花科蔬菜：
- 十字花科蔬菜中的蘿蔔硫素有助於抗氧化，並抑制癌細胞的增生和轉移。
- 食物來源：椰菜花、椰菜、小白菜、白蘿蔔和芥藍。
鋅：
- 鋅能增強免疫系統，幫助抑制癌細胞擴散，預防前列腺疾病。
- 食物來源：生蠔、生肉、鷹嘴豆、雞肉、南瓜籽和芝麻。
多酚：
- 多酚具有優秀的抗氧化能力，能對抗自由基，並抑制發炎反應，增強免疫系統。
- 食物來源：綠茶、莓果類和堅果類。
4種食物易致癌
營養師高敏敏指，除了要攝取以上食物之外，亦要提防以下4種易致癌食物：
- 吸煙：增加口腔癌、肺癌等多種癌症的風險，長期身處於二手煙環境的人罹癌風險更高。
- 高油飲食：包括炸物、高脂肪肉類和高熱量零食，這些食物容易滋養癌細胞，並增加心血管疾病和中風的風險。
- 加工肉類：如煙肉和香腸，屬於一級致癌物常添加的亞硝酸鹽，可能增高大腸癌的風險。
- 發霉、污染食材：如黃麴毒素，這是一種強烈的致癌物，對腎臟和肝臟有害。
4種前列腺癌術後飲食建議
高敏敏表示，預防勝於治療是最重要的，但一旦患上前列腺癌也不只與飲食有關，還可能受到遺傳和荷爾蒙的影響。若不幸罹患前列腺癌，也不必灰心，因為若能及早發現並治療，存活率極高。
高敏敏亦提供的前列腺癌術後飲食建議：
1. 放射線治療(前期治療)
- 副作用：排尿不順、尿頻、腹瀉、性功能障礙。
- 建議飲食：選擇清淡易消化的食材，如粥品、蘋果和香蕉，並小量多餐攝取。進食一些含有果膠的蔬果也可以改善腹瀉。
2. 荷爾蒙治療(中期治療)
- 副作用：降低骨密度、體重增加、性慾減退、疲勞。
- 建議飲食：增加鈣質攝取，如乳製品、雞胸肉和黑豆，以避免骨質疏鬆。建議搭配優質蛋白質，以維持肌肉量和人體的修復力。
3. 化學治療(晚期治療)
- 副作用：反胃、食慾不振、口腔潰瘍、腹瀉/便秘。
- 建議飲食：選擇軟質料理，如蒸蛋、雞精和粥品，方便攝取營養。還可以適量補充高蛋白、低纖維的食材，以維持身體機能。
4.根除性切除手術(無轉移的治療)
- 副作用：性功能障礙、尿失禁、疲倦、排便不順。
- 建議飲食：採用彩虹飲食和吃低脂海鮮，均衡攝取各種維他命和植化素以強化免疫力。
高敏敏提醒，由於前列腺肥大和前列腺癌的早期症狀相似，許多長輩因為不好意思開口而忽略警號。建議若有身體不適，應尋求專業醫師的幫助。