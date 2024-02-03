頻尿、急尿、下腹痛！當心間質性膀胱炎，泌尿專科醫生圖文解說

「有位30多歲的女性病人，已經被間質性膀胱炎困擾好幾年，每天要跑好幾十次廁所，每次都只解出一點點尿液。患者的生活、工作受到嚴重影響，甚至有時候還會出現抑鬱、輕生的念頭。」高雄醫學大學附設中和紀念醫院泌尿部李香瑩醫生指出，「確定診斷為間質性膀胱炎之後，我們給她藥物治療、心理支持，並進行玻尿酸膀胱內灌注治療。」 在接受玻尿酸灌注治療的過程中，患者明顯感覺到膀胱的疼痛持續改善，比較能夠忍住尿液，可以維持他的工作，也可以和朋友出去旅行。李香瑩醫生說，從這些患者的經驗中，可以清楚感受到玻尿酸灌注治療帶來很大的幫助。在完成玻尿酸灌注的療程後，若在一段時間後又感覺到有些症狀，患者便會回到門診，希望能夠再次接受玻尿酸灌注治療，可見他們都對玻尿酸灌注治療相當有信心。

因為長期受到頻尿、急尿、下腹疼痛的困擾，間質性膀胱炎患者的生活品質、睡眠品質大受影響，且常常會有抑鬱、焦慮的狀況。李香瑩醫生說，「很多病人會抱怨，因為間質性膀胱炎發作而無法工作，所以我們都應該正視這個問題，並積極接受治療，才能改善生活品質。」 懷疑間質性膀胱炎該怎麼辦？ 要診斷間質性膀胱炎，一定要先排除其他的疾病，例如泌尿道感染、膀胱癌等問題。李香瑩醫生說，通常會驗尿、做膀胱鏡檢查，看看是否有細菌感染或罹癌的可能性。 後續會建議患者接受膀胱鏡水擴張檢查，李香瑩醫生說，膀胱鏡水擴張檢查是在麻醉的狀態下灌水撐開膀胱，同時利用膀胱鏡觀察，如果發現膀胱壁很脆弱、容易出血，就要高度懷疑是間質性膀胱炎。 另外，還會請患者製作排尿日記，紀錄每天排尿的時間、尿量，也會進行尿流速檢查，綜合各項檢查結果後，才能確定診斷間質性膀胱炎。