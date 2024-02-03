頻尿、急尿、下腹痛！當心間質性膀胱炎，泌尿專科醫生圖文解說

「有位30多歲的女性病人，已經被間質性膀胱炎困擾好幾年，每天要跑好幾十次廁所，每次都只解出一點點尿液。患者的生活、工作受到嚴重影響，甚至有時候還會出現抑鬱、輕生的念頭。」高雄醫學大學附設中和紀念醫院泌尿部李香瑩醫生指出，「確定診斷為間質性膀胱炎之後，我們給她藥物治療、心理支持，並進行玻尿酸膀胱內灌注治療。」
在接受玻尿酸灌注治療的過程中，患者明顯感覺到膀胱的疼痛持續改善，比較能夠忍住尿液，可以維持他的工作，也可以和朋友出去旅行。李香瑩醫生說，從這些患者的經驗中，可以清楚感受到玻尿酸灌注治療帶來很大的幫助。在完成玻尿酸灌注的療程後，若在一段時間後又感覺到有些症狀，患者便會回到門診，希望能夠再次接受玻尿酸灌注治療，可見他們都對玻尿酸灌注治療相當有信心。
因為長期受到頻尿、急尿、下腹疼痛的困擾，間質性膀胱炎患者的生活品質、睡眠品質大受影響，且常常會有抑鬱、焦慮的狀況。李香瑩醫生說，「很多病人會抱怨，因為間質性膀胱炎發作而無法工作，所以我們都應該正視這個問題，並積極接受治療，才能改善生活品質。」
懷疑間質性膀胱炎該怎麼辦？
要診斷間質性膀胱炎，一定要先排除其他的疾病，例如泌尿道感染、膀胱癌等問題。李香瑩醫生說，通常會驗尿、做膀胱鏡檢查，看看是否有細菌感染或罹癌的可能性。
後續會建議患者接受膀胱鏡水擴張檢查，李香瑩醫生說，膀胱鏡水擴張檢查是在麻醉的狀態下灌水撐開膀胱，同時利用膀胱鏡觀察，如果發現膀胱壁很脆弱、容易出血，就要高度懷疑是間質性膀胱炎。
另外，還會請患者製作排尿日記，紀錄每天排尿的時間、尿量，也會進行尿流速檢查，綜合各項檢查結果後，才能確定診斷間質性膀胱炎。
間質性膀胱炎的治療要從幾個方面著手，包括調整生活習慣、藥物治療、玻尿酸膀胱灌注、膀胱鏡水擴張等。李香瑩醫生說，患者要盡量維持正常作息，不要熬夜。飲食方面要減少刺激性食物，例如茶葉、咖啡、碳酸飲料等。如果發現某些食物會使症狀惡化，便要盡量避免。
藥物治療的部分，包括止痛藥或是專門治療間質性膀胱炎的藥物。李香瑩醫生說，在門診還可以進行玻尿酸膀胱灌注，利用玻尿酸暫時補充膀胱內壁的葡萄糖胺多醣層，有助於緩解疼痛、改善症狀，幫助提升患者的生活品質。
間質性膀胱炎的成因可能與膀胱內壁的GAG層(glycosaminoglycan layer)較脆弱有關，所以尿液容易對膀胱造成刺激，而產生疼痛或急尿感。李香瑩醫生解釋，玻尿酸灌注能夠幫助修復GAG層，讓膀胱比較不會受到尿液的刺激，進而改善患者的症狀。
「玻尿酸灌注療程大概是9次，前4次是一個禮拜灌一次，後續是一個月灌一次。」李香瑩醫生說，「根據臨床的觀察，治療一個月後，患者的疼痛與下泌尿道症狀會明顯改善，對生活質素相當有幫助，很多病人都很期待回來門診接受玻尿酸灌注。完成一個玻尿酸灌注療程可以達到大約85%的治愈率。」
接受玻尿酸膀胱灌注治療時，一定要選擇食品藥物管理署TFDA核准的藥品，且有多國使用經驗、清楚標示來源及純化步驟、較有信譽的廠牌，治療效益會比較有保障。
筆記重點提醒
1、 間質性膀胱炎好發在中年族群，絕大多數是女性患者。患者在脹尿的時候會感到膀胱疼痛，在解尿之後，疼痛感便會緩解。患者還會頻尿、急尿，甚至會有漏尿的現象，使生活、睡眠質素都大受影響，甚至無法工作，常常會有抑鬱、焦慮的狀況。
2、 診斷間質性膀胱炎，一定要先排除其他的疾病，常見的檢查包括尿液檢查、膀胱鏡檢查、膀胱鏡水擴張檢查、尿流速檢查、排尿日記等。
3、 間質性膀胱炎的治療要從幾個方面著手，包括調整生活習慣、藥物治療、玻尿酸膀胱灌注、膀胱鏡水擴張等。
4、 玻尿酸灌注在門診就可以進行，不需要麻醉，灌完後便可以離院。利用玻尿酸暫時補充膀胱內壁的葡萄糖胺多醣層，有助於緩解疼痛、改善症狀，幫助提升患者的生活品質。
【本文由「照護線上」授權轉載，原文出處：頻尿、急尿、下腹痛！當心間質性膀胱炎，泌尿專科醫師圖文解說】