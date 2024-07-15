頻繁參加水上活動、長時間戴耳機　耳鼻喉科醫生：小心耳朵發霉

悶熱潮濕的夏季，除了物品易受潮，人體器官也可能會有面臨發霉的風險。輔大醫院耳鼻喉科胡皓淳醫生表示，高溫潮濕的環境非常適合真菌與細菌生長，這也是耳朵感染、發霉的主要原因之一。他特別提醒，夏季水上活動頻繁，長時間接觸水很可能讓耳道滲入水分，進而造成耳朵潮濕，提供細菌或真菌等微生物生長的溫床，因此頻繁參加水上活動的人更容易有耳朵發霉的困擾，造成外耳炎的發生。

避免棉花棒插入耳朵或長時間使用耳機 造成耳道潮濕與細菌孳生 胡皓淳醫生強調，為了預防耳朵發霉，應注意適當的耳道衛生習慣，避免隨意使用棉花棒等物品插入耳朵，以免損傷耳道皮膚增加感染風險，如有耳垢的困擾，會建議尋求專業醫生協助清潔。此外，他建議保持耳道的通風，避免長時間使用耳機或耳塞封閉耳道，造成潮濕及細菌孳生，讓耳朵有機會能夠「呼吸」；此外在游泳或淋浴後，要確保耳朵充分乾燥，可以使用毛巾輕拭耳朵，並嘗試傾斜頭部讓耳道中的水排出。