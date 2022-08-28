顛覆傳統觀念 研究：無證據顯示抑鬱症由大腦物質失衡所致

為何人會患上抑鬱症？過去30年流行的一種解說是因為大腦的化學物質失衡，當神經傳遞物質血清素(serotonin)不足時，加上其他誘發原因，便可形成抑鬱症，亦因此針對調節血清素的藥物被廣泛用於治療抑鬱症及其他情緒病，但最新的分析卻指沒有證據支持這種理論。

關係非常薄弱

倫敦大學以「傘狀回顧」的方式，全面回數十年間關於抑鬱症的文獻，從而評估體內血清素及相關物質水平與抑鬱症是否真有關係。結果發現，血清素受體和相關蛋白的水平，與抑鬱症患者血清素活性異常的關係非常薄弱甚至不一致，其中有實驗利用控制飲食降低血清素水平，並未發現血清素不足會增加抑鬱症風險。