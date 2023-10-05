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健康
2023-10-05 04:30:38
日報

類固醇治療RA小心劑量 免損心腦血管

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類風濕關節炎

類風濕關節炎(RA)是自身免疫系統疾病，會攻擊關節引致炎症、關節變形等，同時也可能攻擊血管，增加心血管疾病風險。皮質類固醇是常用的治療方法，用以控制炎症紓緩徵狀，惟中大研究發現如類固醇劑量達每日5毫克或以上，心血管疾病風險反增一倍，建議醫生處方時要平衡風險，並盡快將劑量減少至4毫克或以下。

中大醫學院內科及藥物治療學系教授譚麗珊表示，類風濕關節炎確切成因未明，相信與先天及環境因素有關，患者的白血球會進入關節滑膜，令其腫脹變軟，繼而滑膜增生，軟骨、骨骼、肌腱和韌帶受損，關節慢慢變形並失去功能。

關節痛對稱出現

「患者發病時多先出現於較小的關節，如手腕、手指等，並對稱出現，即左右手同時有病徵。」譚麗珊續指，「RA同時影響全身多個系統，心臟、肺和眼睛也可出現炎症，也會有低燒、疲勞、食慾不振等問題。」過往研究發現，有四成類風濕關節炎患者死於心腦血管疾病，原因是炎症與心血管疾病風險因素互為影響，加速了動脈粥樣硬化的進程，令心腦血管疾病風險增加48%。

RA影響香港約0.35%人口，35至45歲女性若以上徵狀要特別留意，因屬較高危群組。

類風濕關節炎

(右起)蘇晧、譚麗珊及類風濕關節炎患者曾先生。

類風濕關節炎

RA患者每日類固醇劑量少於5毫克，便不會影響心臟。

及早治療防關節破損

治療RA的目標是減少發炎、緩解徵狀、預防關節損傷和提高生活質素。譚麗珊指出，「臨床上會先用甲氨蝶呤、羥氯奎等免疫抑制藥物，由於這些藥物需要2至3個月才可發揮最大療效，多數會同時處方皮質類固醇以快速紓緩炎症，作為過渡方案。若病情仍未受控，便會考慮生物製劑。」現時雖然未必可完全根治RA，但有方法控制炎症，將病情控制在低活躍程度，患者宜定時用藥，準時覆診。

每日5毫克為限

使用類固醇本來就會增加心血管疾病風險，而多達六成RA患者正長期使用，這會否令患者更易患心血管病？還是會有安全劑量或安全服用期限？中大醫學院為此作出回顧研究，分析醫管局2006年至2015年數據，涉及12,233名患者，平均跟進8.7年，期間7%人首次出現不良心血管事件。分析結果發現，每日使用類固醇劑量少於5毫克並未增加心血管疾病風險，生存曲線與沒有使用類固醇的患者相若；若劑量達5毫克或以上，則不良心血管事件風險增加一倍；持續服用的話，風險每月增加7%，並不存在安全服用限期。

建議降低處方劑量

中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授蘇晧醫生表示，醫生常見處方10至20毫克劑量類固醇予患者，「我們建議應平衡風險和益處，盡快將每日劑量減少至4毫克或以下，又或停止處方類固醇。而未來會就4毫克的劑量是否足夠控病、避免關節破損作出研究。」譚麗珊強調，患者勿因是次研究結果而自行停藥，因突然停用類固醇或會引起其他不適，而控病欠佳一樣有心血管疾病風險，應先與醫生商討。

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