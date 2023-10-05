類固醇治療RA小心劑量 免損心腦血管

類風濕關節炎(RA)是自身免疫系統疾病，會攻擊關節引致炎症、關節變形等，同時也可能攻擊血管，增加心血管疾病風險。皮質類固醇是常用的治療方法，用以控制炎症紓緩徵狀，惟中大研究發現如類固醇劑量達每日5毫克或以上，心血管疾病風險反增一倍，建議醫生處方時要平衡風險，並盡快將劑量減少至4毫克或以下。

中大醫學院內科及藥物治療學系教授譚麗珊表示，類風濕關節炎確切成因未明，相信與先天及環境因素有關，患者的白血球會進入關節滑膜，令其腫脹變軟，繼而滑膜增生，軟骨、骨骼、肌腱和韌帶受損，關節慢慢變形並失去功能。

關節痛對稱出現

「患者發病時多先出現於較小的關節，如手腕、手指等，並對稱出現，即左右手同時有病徵。」譚麗珊續指，「RA同時影響全身多個系統，心臟、肺和眼睛也可出現炎症，也會有低燒、疲勞、食慾不振等問題。」過往研究發現，有四成類風濕關節炎患者死於心腦血管疾病，原因是炎症與心血管疾病風險因素互為影響，加速了動脈粥樣硬化的進程，令心腦血管疾病風險增加48%。

RA影響香港約0.35%人口，35至45歲女性若以上徵狀要特別留意，因屬較高危群組。