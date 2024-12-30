風濕免疫疾病多元 醫提醒：「出現這些症狀」務必警覺

風濕免疫科疾病 新興藥物發展多元

臺北市立聯合醫院忠孝院區風濕免疫科醫生賴佩幸說明，風濕免疫相關疾病在過去被認為是罕病，然而隨著醫學發展與檢驗工具的進步，風濕免疫科相關疾病其實非常多元，也涵蓋醫學各專科的範疇。她特別提到有許多患者因為個人化治療受益。

近年來風濕免疫科有許多新興藥物發展，及早就醫治療、合併積極遵從醫囑服藥與覆診，將發炎疾病穩定後，患者很有機會可以重獲生活品質。