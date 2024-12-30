風濕免疫疾病多元 醫提醒：「出現這些症狀」務必警覺

38歲的江小姐，半年來陸續出現頻繁發燒、皮膚紅斑、全身倦怠無力與體重下降，後續更出現巨額網購消費等躁狂症與妄想的表現，經檢驗排除中樞神經感染，診斷為紅斑性狼瘡合併中樞神經影響。
風濕免疫科疾病 新興藥物發展多元
臺北市立聯合醫院忠孝院區風濕免疫科醫生賴佩幸說明，風濕免疫相關疾病在過去被認為是罕病，然而隨著醫學發展與檢驗工具的進步，風濕免疫科相關疾病其實非常多元，也涵蓋醫學各專科的範疇。她特別提到有許多患者因為個人化治療受益。
近年來風濕免疫科有許多新興藥物發展，及早就醫治療、合併積極遵從醫囑服藥與覆診，將發炎疾病穩定後，患者很有機會可以重獲生活品質。
免疫調節藥物治療 治療成效佳助患者重返生活
42歲的林小姐，已在多年前被診斷為乾燥症，近期頻繁咳嗽與疲倦，即便曾接受過抗生素治療但狀況仍未改善。經風濕免疫科評估，認為是自體免疫間質性肺炎合併腎小管間質性腎炎，使用免疫調節藥物治療後，林小姐得以恢復健走的運動習慣，並且重回工作崗位貢獻所長。
74歲的王阿姨，長年被診斷為硬皮症合併間質性肺炎，近3個月來逐漸變喘，在風濕免疫科、心臟科與胸腔科醫生的跨團隊合作評估下，診斷其合併嚴重肺高壓，經接受免疫調節藥物與肺高壓藥物治療後，原本接近呼吸衰竭的王阿姨症狀顯著改善，順利出院後返家復原狀況持續良好。
慢性發燒、持續皮疹與其他症狀 應儘快就醫診治
賴佩幸提醒，若出現慢性發燒、持續皮疹、冬季出現手指變色等雷諾氏症現象，都不能輕忽風濕免疫相關疾病的可能性。除了上述的紅斑性狼瘡、乾燥症、硬皮症等風濕疾病，發炎性關節炎與痛風等常見疾病也都是風濕免疫科醫生的專長，相關症狀可就醫診治，把握治療黃金期。
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