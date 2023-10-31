風濕性心臟病恐致中風、心衰竭！救心連續技 二尖瓣置換、三尖瓣修補、心房顫動電燒、左心耳閉合術 心臟外科醫生圖文解析

50多歲的王女士在買菜時突然感到右側手腳發麻無力，而被送到急診室。幸運的是，相關症狀在短時間內改善，算是小中風發作。 進一步檢查發現，患者的二尖瓣已明顯硬化，打不開也關不起來，所以會造成狹窄與逆流。林口長庚心臟外科教授陳紹緯醫生指出，因為伴隨心房顫動，所以容易形成血栓，使中風的風險大幅上升。

與風濕熱有關 「其實，患者的病因可以回溯到小時候。」陳紹緯醫生說，「若在小時候感染過風濕熱，成年後就可能出現風濕性心臟病，導致二尖瓣狹窄、三尖瓣逆流、心房顫動等問題。」 由於二尖瓣已不堪使用，在詳細討論過後，幫患者進行二尖瓣置換、三尖瓣修補手術。陳紹緯醫生說，為了改善心房顫動，降低中風的危險，術中同時進行心房顫動電燒手術。另外，為了避免左心耳中繼續形成血栓，所以在清除左心耳中的血栓後，利用左心耳閉合器關閉左心耳。 術後患者復原相當順利，心臟也恢復正常心律。陳紹緯醫生說，患者的心臟功能顯著改善，目前狀況穩定也持續在門診追蹤。

風濕性心臟病(Rheumatic Heart Disease)是種自體免疫疾病，因為在小時候感染A群鏈球菌咽喉炎造成風濕熱，導致身體產生了會攻擊自己組織的抗體。

心臟及瓣膜發炎 風濕性心臟病(Rheumatic Heart Disease)是種自體免疫疾病，因為在小時候感染A群鏈球菌咽喉炎造成風濕熱，導致身體產生了會攻擊自己組織的抗體。陳紹緯醫生說，心臟受到攻擊後會出現心臟發炎、瓣膜發炎。二尖瓣與主動脈瓣容易受到影響而產生病變，漸漸造成瓣膜狹窄或逆流。而在心臟受損後，常會產生心房顫動。 風濕性心臟病患者通常是在五、六十歲才會到心臟科就診。陳紹緯醫生說，患者可能出現心臟衰竭的症狀，例如頭暈、疲憊、下肢水腫、容易喘等。因為常伴隨心房顫動，而讓患者感到心悸、心跳不規則。 若沒有及時處理心房顫動，可能形成血栓。當血栓隨著血液流出心臟，便會阻斷血流導致腦中風、心肌梗塞、腸中風、腎中風、肢體中風等嚴重併發症，可能導致失能，甚至死亡。 風濕性心臟病 救心連續技 風濕性心臟病常造成二尖瓣狹窄、主動脈瓣狹窄，使血流受到影響。陳紹緯醫生說，血液回堵鬱積之後，會讓右心漸漸擴大，而出現三尖瓣逆流。 病變的心臟容易出現心房顫動，根據統計約有八成的風濕性心臟病患者有心房顫動。陳紹緯醫生說，二尖瓣狹窄、三尖瓣逆流、心房顫動這三個問題是風濕性心臟病常見的組合。 如果僅有二尖瓣狹窄，醫生會先評估是否適合使用導管氣球擴張，把瓣膜撐開。陳紹緯醫生說，用氣球撐開二尖瓣，症狀得到緩解後，患者仍需持續追蹤。因為撐開的二尖瓣可能會再度漸漸狹窄，而需要手術治療。 如果有嚴重二尖瓣逆流或合併心房顫動，便會建議及早手術治療。陳紹緯醫生說，手術治療的目標是一次處理二尖瓣狹窄、三尖瓣逆流、心房顫動。

一次手術處理三問題 風濕性心臟病患者的二尖瓣往往都嚴重發炎、鈣化，若採用二尖瓣修補術，未來需要再次開刀的機會較高。陳紹緯醫生說，目前大多會建議進行二尖瓣置換手術，移除病變的二尖瓣，換上人工瓣膜。65歲以上患者，一般建議用生物瓣膜，65歲以下患者，如果願意終身使用抗凝血劑，可考慮使用機械瓣膜降低二次開刀風險。 風濕性心臟病患者的三尖瓣逆流主要是因為受二尖瓣狹窄影響，血液回堵鬱積，導致心臟擴大而造成，屬於繼發性三尖瓣逆流，大多數患者可以進行三尖瓣修補。 由於心房顫動可能導致腦中風、心肌梗塞、心臟衰竭等嚴重併發症，建議於手術當中一併處理。陳紹緯醫生說，心房顫動的治療包括兩個部分，心房顫動電燒術與左心耳閉合術。 心房顫動電燒術是利用射頻燒灼及冷凍消融二種不同能源在心房內進行電燒，形成疤痕組織阻隔異常的電訊號。陳紹緯醫生說，在手術當中進行心房顫動燒灼術的成功率約七至八成，能夠幫助回復正常心率，降低心房顫動復發的機會。