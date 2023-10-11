風濕病 可併發間質性肺病

風濕病常影響關節、皮膚，或會引起心臟問題，但原來部分患者亦會併發間質性肺病，或使肺部出現纖維化，造成永久損傷。間質性肺病患者需要及時治療以保持一定肺功能，維持生活質素；而風濕病患者亦要留意有相關徵狀，有助及早發現問題。 香港大學臨床醫學學院內科學系臨床助理教授、風濕病科專科醫生陳昭慧表示，風濕病又稱結締組織病，屬異質炎症性疾病，常見的包括類風濕關節炎、硬皮症、系統性紅斑狼瘡症，「視乎個別結締組織病患者的風險因素，引起間質性肺病的風險可高達90%；而約半數結締組織病患者實屬間質性肺病無症狀患者。」

肺組織纖維化 間質性肺病簡單來說是肺部組織出現纖維化，繼而破壞肺泡交換氣體能力，令肺活量下降，情況嚴重可致呼吸困難，甚或呼吸衰竭。而一旦出現纖維化，情況便不能逆轉。過去研究發現，用力呼出肺活量(FVC)下降10%，死亡風險便增加1.6倍；香港間質性肺病患者的存活中位數只有2.5年。 間質性肺病患者會出現氣喘、乾咳、胸部不適，甚至肺部出血等徵狀，若風濕病患者發現有這些情況，不能掉以輕心，宜及早求診。 高危而不自知 香港風濕病基金會於8月至9月期間作出問卷調查，了解風濕病患者對於間質性肺病的認知及看法。結果發現近八成受訪者不清楚風濕病是誘發間質性肺病的因素，而近九成患者未曾接受有關間質性肺病的檢查。當問及是否擔心患上間質性肺病時，超過七成受訪者皆表達憂慮。調查結果表明，患者頗注重身體狀況，惟未能認清自己屬間質性肺病的高危一族。