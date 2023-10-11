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健康
2023-10-11 04:29:55
日報

風濕病 可併發間質性肺病

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風濕病 可併發間質性肺病

風濕病 可併發間質性肺病

風濕病常影響關節、皮膚，或會引起心臟問題，但原來部分患者亦會併發間質性肺病，或使肺部出現纖維化，造成永久損傷。間質性肺病患者需要及時治療以保持一定肺功能，維持生活質素；而風濕病患者亦要留意有相關徵狀，有助及早發現問題。

香港大學臨床醫學學院內科學系臨床助理教授、風濕病科專科醫生陳昭慧表示，風濕病又稱結締組織病，屬異質炎症性疾病，常見的包括類風濕關節炎、硬皮症、系統性紅斑狼瘡症，「視乎個別結締組織病患者的風險因素，引起間質性肺病的風險可高達90%；而約半數結締組織病患者實屬間質性肺病無症狀患者。」

鄧因棋 陳昭慧 吳香倫 香港風濕病基金會

(左起)鄧因棋、陳昭慧、吳香倫、患者勞女士。

肺組織纖維化

間質性肺病簡單來說是肺部組織出現纖維化，繼而破壞肺泡交換氣體能力，令肺活量下降，情況嚴重可致呼吸困難，甚或呼吸衰竭。而一旦出現纖維化，情況便不能逆轉。過去研究發現，用力呼出肺活量(FVC)下降10%，死亡風險便增加1.6倍；香港間質性肺病患者的存活中位數只有2.5年。

間質性肺病患者會出現氣喘、乾咳、胸部不適，甚至肺部出血等徵狀，若風濕病患者發現有這些情況，不能掉以輕心，宜及早求診。

高危而不自知

香港風濕病基金會於8月至9月期間作出問卷調查，了解風濕病患者對於間質性肺病的認知及看法。結果發現近八成受訪者不清楚風濕病是誘發間質性肺病的因素，而近九成患者未曾接受有關間質性肺病的檢查。當問及是否擔心患上間質性肺病時，超過七成受訪者皆表達憂慮。調查結果表明，患者頗注重身體狀況，惟未能認清自己屬間質性肺病的高危一族。

保住肺功能可減低患者死亡風險。

保住肺功能

及早治療間質性肺病，可減慢病情惡化，惟三成患者對傳統的免疫系統抑制藥物、抗風濕藥反應不理想，肺功能繼續下滑。幸而近年有針對性藥物能保住肺功能，對一般間質性肺病或者由風濕病引起的間質性肺病都有效，減慢FVC下降速度。香港大學臨床醫學學院內科學系臨床助理教授、風濕病科專科醫生鄧因棋提醒，「如能及早展開抗纖維化治療，不論病情嚴重程度，都可減44%死亡率。」國際指引亦建議，如標準治療無效，則可使用針對性藥物為患者治療。

呼吸較過往暢順

藝人吳香倫表示，確診前她曾出現咳嗽，但只當作感冒未愈而未有求醫。直至2018年，醫生察覺其肺部有雜音，「照肺」結果並非肺結核，但肺部破壞嚴重，於是轉介至胸肺科。治療一段時間後仍未見效，故轉介她至風濕專科，最後確診皮肌炎。皮肌炎最影響她的手腳關節，亦時常咳嗽；又因肌肉酵素過高，令她容易疲倦。服用相關藥物一段時間後，手腳活動力漸漸恢復，關節活動範圍亦增加、呼吸較以往暢順，行山時亦不再容易疲倦。

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