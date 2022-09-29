風濕｜唞氣唔順 原來類風濕關節炎？

關節發炎減活動能力
類風濕關節炎常與退化性關節炎混淆，事實上前者並非長者專利，高危族為30至50歲人士，而女性患病的風險是男性的2至3倍，家族病史及吸煙都會增加有關風險。典型類風濕關節炎病徵常影響小關節，如掌指關節、手腕、腳趾等，而且對稱出現，部分患者也會於手肘、肩膊及膝關節發病，令關節未能伸直，影響活動能力。其他徵狀包括晨僵、眼睛及嘴乾燥、長期患者手肘皮膚下或長出無痛結節等。
併發肺纖維化
楊韻妍續指，「除關節外，類風濕關節炎也可破壞肌肉、心臟、肺部、皮膚、血管和神經等。併發症中肺纖維化頗常見，影響約四成患者，他們的肺部間質發炎，繼而纖維化失去彈性，令肺氣泡的氣體交換變慢，血氧濃度下降，部分患者會有氣促、易累、缺氧的徵狀。」肺功能下降速度因人而異，情況嚴重時可引致呼吸衰竭死亡，這亦是類風濕關節炎患者的主要死因。研究指一至三成患者確診肺纖維化後3年及6年死亡，生存中位數為8.2年。
助維持肺活量
傳統上類風濕關節炎的治療，會集中處理炎症，減低併發症風險，例如急性期會使用類固醇消炎，加上非類固醇消炎止痛藥等處理痛楚，同時處方傳統抗風濕藥如甲氨蝶呤或羥氯喹改善病情。如果情況嚴重，或會用上標靶風濕藥或生物製劑。近年則有針對類風濕關節炎併發肺纖維化的藥物，具有抑制肺纖維化及細胞生長因子遷移的功效。過往研究指藥物有助52周內保持肺活量，並減低肺纖維化急劇惡化，或因肺纖維化死亡風險。
行半個街口要休息
現年72歲的姚先生，過往從事體力勞動工作，腰痠骨痛習以為常，令他忽視手指晨僵問題，到工作時關節痛才求醫，醫生處方類固醇止痛。其後病情擴展至身體不同關節，手指、手肘、膝蓋都感到痛楚，藥物亦未能控制，驗血後始確診類風濕關節炎，獲處方止痛藥紓緩徵狀。後來膝關節不良於行，須以膝關節置換手術處理。5年前姚先生發現自己氣促，醫生診斷為類風濕關節炎併發肺纖維化，現時行半個街口便要休息5分鐘，上樓梯情況更見辛苦；疫情期間戴口罩也令他呼吸更困難。現時參加香港風濕病基金會的拉筋班和水中運動班，徵狀稍有改善，更做義工支援同路人。