風濕｜唞氣唔順 原來類風濕關節炎？

關節發炎減活動能力

類風濕關節炎常與退化性關節炎混淆，事實上前者並非長者專利，高危族為30至50歲人士，而女性患病的風險是男性的2至3倍，家族病史及吸煙都會增加有關風險。典型類風濕關節炎病徵常影響小關節，如掌指關節、手腕、腳趾等，而且對稱出現，部分患者也會於手肘、肩膊及膝關節發病，令關節未能伸直，影響活動能力。其他徵狀包括晨僵、眼睛及嘴乾燥、長期患者手肘皮膚下或長出無痛結節等。

併發肺纖維化

楊韻妍續指，「除關節外，類風濕關節炎也可破壞肌肉、心臟、肺部、皮膚、血管和神經等。併發症中肺纖維化頗常見，影響約四成患者，他們的肺部間質發炎，繼而纖維化失去彈性，令肺氣泡的氣體交換變慢，血氧濃度下降，部分患者會有氣促、易累、缺氧的徵狀。」肺功能下降速度因人而異，情況嚴重時可引致呼吸衰竭死亡，這亦是類風濕關節炎患者的主要死因。研究指一至三成患者確診肺纖維化後3年及6年死亡，生存中位數為8.2年。